Суд обязал УЗ выплатить миллиардные долги "Донецкой железной дороги". Компания просит власть вмешаться

"Укрзализныци" грозят финансовые проблемы из-за решения суда, которым компанию признали правопреемником ГП "Донецкой железной дороги". Отныне УЗ должна погасить 6,5 миллиарда гривень долгов ГП перед кредиторами.

Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

По решению Большой Палаты Верховного Суда "Укрзализныця" признано правопреемником, в частности, ГП "Донецкая железная дорога" с даты государственной регистрации АО - 21 октября 2015.

В компании отмечают, что теперь УЗ будет лишена возможности обоснованно возразить или представить доказательства в опровержение их требований, ввиду отсутствия у общества любых первичных документов, поскольку вся информация и документы с началом антитеррористической операции остались в ГП "Донецкая железная дорога" и структурных подразделениях на территориях ОРДЛО.

Также решение Верховного Суда по факту означает, что "Укрзализныця" будет обязана погасить все долги ГП "Донецкая железная дорога", не получив при этом от последнего никакого имущества в уставный капитал.

Отмечается, что в настоящее время на временно неподконтрольных Украины территориях Луганской и Донецкой областей, находится более 20 тыс. грузовых вагонов Укрзализныци, почти 6 тыс. вагонов других собственников, почти 6 тыс. пассажирских вагонов и более 300 локомотивов.

В УЗ подсчитали, что сумма финансовых обязательств ГП "Донецкая железная дорога" перед кредиторами превышает 6,5 млрд грн, среди которых есть предприятия собственности субъектов резидентства РФ, в частности, "Сбербанк" на сумму 3,5 млрд грн, "ВТБ банк "на сумму 1,2 млрд грн т.п., и предоставлены которыми кредитные ресурсы были использованы ГП на приобретение и обновление основных средств, с началом вооруженного конфликта на востоке Украины остались в ОРДЛО.

Укрзализныця подчеркивает, что такое решение ставит под угрозу финансовое состояние и стабильность функционирования общества и просит властей вмешаться в ситуацию.

Экономическая правда