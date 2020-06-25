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Приватбанк с 1 июля запускает ипотеку под 9,99% годовых

Четверг, 25 июня 2020, 14:32
 

Приватбанк с 1 июля 2020 года начинает кредитовать в рамках госпрограммы "Доступное жилье под 10%" - процентная ставка по кредитам на жилье составит 9,99% годовых.

Об этом сообщает пресс-служба банка.

"Доступную ипотеку можно будет получить в Приватбанке на срок до 20 лет, а первоначальный взнос заемщика составит от 30% стоимости жилья. В рамках льготной программы украинцы смогут приобрести как жилье на вторичном рынке, так и квартиры в новостройках, введенных в эксплуатацию.

Кроме того, клиентам банка будет доступна возможность приобретения в кредит жилья по более доступным, чем на рынке ценам, которое предлагается банком", - говорится в сообщении.

Приватбанк рассчитывает, что льготными условиями кредитования смогут воспользоваться более 300 тысяч украинцев.

Напомним:

"Укргазбанк" объявил о запуске ипотеки для украинцев под 8,8% годовых - новая программа доступна для жителей Харькова.

Читайте также: Ипотека под 10% уже в 2020-м: что там с обещанными доступными кредитами на жилье

Экономическая правда

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Приватбанк ипотека

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