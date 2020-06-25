Криклий рассказал об убытках из-за наводнений в западных областях

Из-за наводнений в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой областях, по предварительным оценкам, нанесен ущерб на 234 млн грн.

Об этом на брифинге заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

"Из-за непогоды повреждены определенные инфраструктурные объекты в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой областях.

По информации от "Укравтодора" и служб автомобильных дорог, по предварительным оценкам, на 234 млн грн нанесен ущерб по этим областям", - сказал министр.

"По Ивано-Франковской области - нанесено больше всего вреда, это 190 км дорог общей протяженностью разрушено и более 400 км автодорог повреждено. Также разрушено 90 мостов и 130 повреждено", - добавил Криклий.

"Мукачево, Рахов, Ивано-Франковск, Львов - восстановлено движение, по некоторым участкам с определенными ограничениями, но национальная трасса курсирует и движение обеспечено", - добавил глава Мининфраструктуры.

"По работе "Укрпочты" - по 91 населенному пункту Ивано-Франковской области и 4 отделениях Черновицкой области были определенные задержки с доставкой почты и пенсий. Мы делаем все, чтобы обеспечить своевременную доставку", - рассказал Криклий.

Напомним:

Кабинет министров выделил 754 миллиона гривен из резервного фонда для оказания помощи населению Ивано-Франковской, Черновицкой, Закарпатской и Львовской областей и восстановления их после наводнений.

Экономическая правда