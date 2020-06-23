Минэнерго пока не договорился с "Центрэнерго" о расчетах с госшахтами за уголь

Министерство энергетики пока не достигло договоренностей с "Центрэнерго" по осуществлению расчетов с государственными угольными предприятиями за отгруженный уголь.

Об этом сообщает пресс-служба министерсва в Facebook.

"Министерство постоянно ведет переговоры с руководством "Центрэнерго", которое относится к сфере управления Фонда государственного имущества, о содействии осуществлению расчетов за отгруженный уголь, однако пока договоренностей не достигнуто", - подчеркнула и.о. министра Ольга Буславец.

"Мы хотим обратить внимание "Центрэнерго" и Фонда госимущества на необходимость выполнения своих финансовых обязательств перед угледобывающим предприятием. Новое руководство "Центрэнерго" пообещало сформировать график погашения задолженностей перед государственным шахтами", - добавила она.

"Сейчас Министерство рассматривает варианты внедрения механизма реализации угля государственных предприятий на биржевых аукционах.

Это даст возможность прозрачно формировать рыночную цену, контролировать качество продукции и упорядочить взаиморасчеты между угледобывающими предприятиями и тепловой генерацией и обеспечит публичность их отношений", - рассказала руководительница министерства.

Напоминаем:

Использование "Центрэнерго" исключительно угля приведет к наращиванию дополнительного долга минимум на 2,2 миллиарда гривень до конца 2020 года, заявили в Фонде госимущества.

И.о. министра энергетики Ольга Буславец попросила СНБО ввести временный запрет на использование ТЭС природного газа и мазута как основного вида топлива - чтобы "у угольных компаний не забирался рынок сбыта, а шахтеры выходили на работу и получали зарплату".

Согласно финансовым результатам "Центрэнерго" в 2019 году госкомпания получила прямой ущерб в 1,98 миллиарда гривен.

Новый глава "Центрэнерго" еще не понял, виноваты ли "люди Коломойского" в миллиардных убытках компании.

Фирмы, связанные с Игорем Коломойским, за полгода заработали более 4 миллиардов гривен на продаже угля и газа государственной компании "Центрэнерго", продавая сырье по ценам, иногда выше рыночных.

29 мая Фонд госимущества вернул "Центрэнерго" под контроль государства - наблюдательный совет "Центрэнерго" назначил и.о. гендиректора компании Александра Корчинского.

Президент Владимир Зеленский заявил, что все нестратегические предприятия будут готовиться к приватизации, в частности "Центрэнерго", приватизация будет проводиться после ситуации с COVID-19.

Экономическая правда