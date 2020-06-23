В посольстве США заявили о важности независимости НБУ для экономического роста

Временный поверенный в делах США Кристина Квин заявила, что независимость Национального банка Украины является важной предпосылкой для экономического роста страны.

Об этом сообщается на Facebook-странице посольства США в Украине.

"Во время сегодняшней встречи с главой НБУ Яковом Смолием, временный поверенный в делах США Кристина Квин высоко оценила усилия центрального банка по поддержанию макрофинансовой стабильности во время кризиса COVID-19 и отметила, насколько важна независимость НБУ для экономического роста", - говорится в сообщении.

Напомним:

В ответ на решение финансового комитета ВР поддержать проект постановления об оценке деятельности главы НБУ Якова Смолия послы стран G7 заявили, что подрыв независимости НБУ поставит под угрозу международную поддержку украинского правительства.

Глава Совета НБУ Богдан Данилишин просит Верховную Раду поддержать решение финансового комитета ВР о докладе главы Нацбанка Якова Смолия.

Финансовый комитет ВР поддержал проект постановления об оценке деятельности главы НБУ Якова Смолия и рекомендовал Раде принять документ.

В постановлении отмечается, что правление НБУ, проводя жесткую монетарную политику как в 2019 году и в начале 2020 года, так и начиная с 2014 года, не обеспечило в пределах своих полномочий поддержания устойчивых темпов экономического роста и возобновления кредитования экономики.

Также отмечается, что темпы снижения учетной ставки были "неоправданно медлительными".

МВФ требует, чтобы НБУ оставался "островком стабильности" среди волн украинского политического океана.

Так, Украина обязуется избегать политических решений по руководству Нацбанка, не пересматривать сроки полномочий членов правления и юридически защищать его представителей.

Ранее ряд депутатов фракции "Слуга народа" хотели заслушать на заседании парламента председателя Национального банка Якова Смолия и дать оценку его работе в условиях карантина.

Позже Смолий отчитывался о работе НБУ по стабилизации финансовой системы во время коронавируса в Раде.

Гетманцев заявил, что юридических оснований для увольнения главы Национального банка Якова Смолия нет, парламент даст политическую оценку его работы.

Экономическая правда