Новости выходных: восстановление авиаперевозок и приватизация "Центрэнерго"

О "Центрэнерго". В Фонде госимущества планируют провести приватизацию ПАО "Центрэнерго" во втором квартале 2021 года.

Об игорном бизнесе. Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что законопроект о его легализации нужно рассмотреть на следующей неделе.

О Пинчуке. В первом квартале 2020 года компания Виктора Пинчука "Интерпайп" получила убыток в трубном сегменте, тогда как деятельность железнодорожного дивизиона компании была прибыльной.

О таможне. Государственная таможенная служба не выполнила план по доходам на почти 3 миллиарда.

Об авиаперевозках. Turkish Airlines включила Киев, Львов и Одессу в обновленный график полетов с 1 июля. Ryanair и Swiss сегодня возобновили регулярные полеты в Киев после 3-месячного перерыва, выполнив рейсы в аэропорт Борисполь.