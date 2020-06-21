Ryanair и Swiss 21 июня возобновили регулярные полеты в Киев после 3-месячного перерыва, выполнив рейсы в аэропорт Борисполь.

Об этом сообщает Avianews.

Ryanair перевез первых пассажиров из Барселоны, Swiss — из Цюриха.

Ирландский лоу-кост в июне будет обслуживать три маршрута в Украину — из Барселоны, Мадрида и Берлина в Киев по два раза в неделю. Запуск рейса Краков-Киев перенесен из-за запрета польских властей на полеты из Украины и других стран до 30 июня.

В июле для работы до конца летнего сезона навигации Ryanair планирует возобновить только половину из своих предыдущих украинских маршрутов, однако рассчитывает начать полеты из городов Италии в Киев, Львов, Одессу и Харьков.

Ryanair подтвердил запуск более 20 маршрутов из Украины летом. Swiss первоначально будет летать между Киевом и Цюрихом 1 раз в неделю по воскресеньям. C июля авиакомпания планирует увеличить частоту до двух рейсов в неделю.