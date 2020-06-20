В Фонде госимущества планируют приватизацию "Центрэнерго" во втором квартале 2021

В Фонде госимущества планируют провести приватизацию ПАО "Центрэнерго" во втором квартале 2021 года.

Об этом сообщил глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко, передает "Интерфакс-Украина".

"Я подписал приказ о создании конкурсной комиссии для определения советника по приватизации" Центрэнерго ".

Несмотря на то, что процедура приватизации продолжается от девяти до 11 месяцев, продажа компании мы планируем во втором квартале следующего года", - заявил Сенниченко.

По его словам, перед продажей предприятия будет тщательная подготовка.

"Основная наша цель - осуществление приватизации этого актива, который уже много лет является такой коррупционной кормушкой в течение всех правительств. Чтобы ни у кого не возникало желания управлять этим предприятием, его необходимо быстро продвигать на приватизацию", - подчеркнул глава Фонда госимущества.

Напоминаем:

Согласно финансовым результатам "Центрэнерго" в 2019 году госкомпания получила прямой ущерб в 1,98 миллиарда гривен.

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29 мая Фонд госимущества вернул "Центрэнерго" под контроль государства - наблюдательный совет "Центрэнерго" назначил и.о. гендиректора компании Александра Корчинского.

Президент Владимир Зеленский заявил, что все нестратегические предприятия будут готовиться к приватизации, в частности "Центрэнерго", приватизация будет проводиться после ситуации с COVID-19.