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Таможня не выполнила план на 3 миллиарда

Суббота, 20 июня 2020, 16:41
 

Государственная таможенная служба не выполнила план по доходам на почти 3 миллиарда. 

Об этом в интервью Mind сообщил министр финансов Сергей Марченко.

По его словам, нынешний уровень доходов на таможне не является достаточным.

"Мы не выполнили план в мае - около 3 млрд грн, но работа идет. Наши ожидания - повысить доходы таможни на 15-20%", - сказал Марченко.

При этом в Минфине называют борьбу с контрабандой и ликвидацию теневых схем, основным приоритетом для увеличения доходов в госбюджет.

Напомним:

Ранее министр финансов Сергей Марченко заявил, что главам таможенной и налоговой службы поставлена ​​задача обеспечить поступления в бюджет как минимум на 10% выше планового показателя - иначе они будут уволены.

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таможня

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