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Turkish Airlines в июле возобновит полеты в Украину

Воскресенье, 21 июня 2020, 13:35
 

Turkish Airlines включила Киев, Львов и Одессу в обновленный график полетов с 1 июля.

Об этом пишет Avianews.

Авиакомпания намерена летать из Стамбула в Киев 10 раз в неделю, в Одессу — семь раз в неделю и Львов — пять раз в неделю. Полеты в Харьков, Херсон и Запорожье пока не планируются.

Издание сообщает, что помимо этого, авиакомпания значительно расширяет свою международную сеть среднемагистральных и дальнемагистральных направлений в Америку, Европу, Азию и Африку, что увеличит возможности для стыковок через Стамбул.

Напоминаем:

Ранее сообщвлось. що Турция готова принимать украинских туристов с 1 июля без прохождения самоизоляции и тестирования с соблюдением норм безопасности авиаперевозчиками.

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