Компания Пинчука "Интерпайп" отчиталась о своих убытках в первом квартале

В первом квартале 2020 года компания Виктора Пинчука "Интерпайп" получила убыток в трубном сегменте, тогда как деятельность железнодорожного дивизиона компании была прибыльной.

Об этом говорится в пресс-релизе компании, передает Интерфакс-Украина.

"За первые 3 месяца 2020 года трубный дивизион компании продолжил негативную динамику на фоне падения спроса на трубы для добычи нефти и газа на украинском и американском рынках", - прокомментировал генеральный директор "Интерпайпа" Фади Храйбе.

Также он отметил, что компания "Укргаздобыча" существенно уменьшила закупки OCTG-труб в связи с сокращением программы бурения в Украине, а на рынке США продажи нефтегазовых труб упали через введении пошлины, суммарный размер которых составляет 32%.

В пресс-релизе уточняется, что выручка компании в январе-марте-2020 снизилась на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 251 млн долл

В I квартале 2020 года бизнес компании показали разнонаправленную динамику. Дивизион железнодорожной продукции сохранил позитивный тренд, тогда как производственные и финансовые результаты трубного сегмента продолжили падение, которое началось во II полугодии 2019 года.

Выручка компании снизилась в связи с низкими результатами трубного дивизиона: выручка от продажи труб упала на 40% - до 112 млн долл. на фоне снижения объемов продаж всего ассортимента трубной продукции.

Одновременно выручка дивизиона железнодорожной продукции увеличилась на 66% - до 128 млн долл за счет устойчивого спроса и роста цен в странах СНГ и ЕС.

В результате долг компании по состоянию на 31 марта 2020 года сократился на 35% - до 221 млн долл., тогда как чистый долг незначительно увеличился до 88 млн долл.

Неблагоприятная рыночная конъюнктура, как в трубном, так и в сегменте железнодорожной продукции негативно скажется на финансовых результатах компании во II квартале 2020 года, прогнозирует Храйбе.

Напомним:

В структуре компании пять промышленных активов: "Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод (НТЗ)", "Интерпайп Новомосковский трубный завод (НМТЗ)", "Интерпайп Нико-Тьюб", "Днепропетровский Втормет" и электросталеплавильный комплекс "Днепросталь" под брендом "Интерпайп Сталь".

Конечным собственником Interpipe Limited является украинский бизнесмен Виктор Пинчук и члены его семьи.