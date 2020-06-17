Новости 17 июня: игорный законопроект, обыски на УЗ, аудит Covid-фонда

Об обысках на УЗ. В СБУ заявили, что "Укрзализныця" закупила некачественных запчастей на 100 млн грн, что создавало угрозы стабильному функционированию железнодорожных перевозок, на структурных подразделениях УЗ и коммерческих структурах проходят обыски.

Об игорном бизнесе.Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) выявило в законопроекте о легализации и госрегулировании азартных игр ряд положений содержащие коррупциогенные факторы. Результаты экспертизы направлены в парламент.

О Covid-фонде. Премьер Денис Шмыгаль поручил министерству финансов провести аудит расходов средств из Фонда борьбы с коронавирусом.

Об угле. Кабмин определил приоритетным использования угля в процессе производства электроэнергии на украинских ТЭС.

О Смолие. Финансовый комитет ВР поддержал проект постановления об оценке деятельности главы НБУ Якова Смолия и рекомендовал Раде принять документ.

О программе правительства. Комитет ВР по вопросам экономического развития не поддержал обновленную программу действий правительства и рекомендовал Раде определиться относительно документа путем голосования.

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Предприниматели со страхом ждут каждый визит инспектора. Они не понимают, что произойдет и как действовать, когда контролеры постучат в дверь. EasyBusiness разработал руководство, которое поможет пережить проверку любого ревизора.(укр)