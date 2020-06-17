Шмыгаль поручил Минфину провести аудит расходов средств из COVID-фонда

Премьер Денис Шмыгаль поручил министерству финансов провести аудит расходов средств из Фонда борьбы с коронавирусом.

Об этом он заявил на заседании правительства.

"Что касается средств, выделенных на борьбу с коронавирусом (общая сумма - почти 65 млрд грн). Это абсолютно огромная сумма от украинских налогоплательщиков. Страна должна видеть, на что именно идут эти средства.

У меня есть просьба и поручение министру финансов провести аудит расходов из фонда, отчитаться и опубликовать эту информацию. Она должна обновляться еженедельно", - подчеркнул Шмыгаль.

Также он заявил, что ждет отчетов от тех министерств, которые уже использовали средства из COVID-фонда.

Напомним:

Фонд борьбы с коронавирусом существует с 13 апреля, но по состоянию на 25 мая Кабмином были распределены только 13,02 млрд грн (20%) из средств фонда - не распределенными оставались 51,6 млрд грн.

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Экономическая правда