Кабмин определил приоритетным использования угля на ТЭС

Кабмин определил приоритетным использования угля в процессе производства электроэнергии на украинских ТЭС.

Такое распоряжение принято на заседании правительства 17 июня, написал в Telegram премьер Денис Шмыгаль.

"Распоряжение предусматривает приоритетное использование отечественного энергетического угля для производства электроэнергии на тепловых электростанциях", - заявила и.о. министра энергетики Ольга Богуславец.

"Уголь станет основным топливом для производства электроэнергии на тепловых электростанциях. Правительство на заседании приняло соответствующее решение. Ведь неприемлемо, когда мы закупаем импортный газ, тогда как наши шахтеры сидят без работы из-за отсутствия рынка сбыта.

Это поддержит украинских шахтеров и сохранит в этой области около 20 000 рабочих мест", - в свою очередь подчеркнул Шмыгаль.

Напомним:

Ранее и.о. министра энергетики Ольга Буславец попросила СНБО ввести временный запрет на использование ТЭС природного газа и мазута как основного вида топлива - чтобы "в угольных компаний не забирался рынок сбыта, а шахтеры выходили на работу и получали зарплату".

Экономическая правда