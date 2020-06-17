Профильный комитет Рады не поддержал обновленную программу действий правительства

Комитет ВР по вопросам экономического развития не поддержал обновленную программу действий правительства и рекомендовал Раде определиться относительно документа путем голосования.

Такое решение было принято на заседании комитета, сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что программу действий правительства поддержали лишь 5 членов комитета, еще 4 из присутствующих проголосовали "против", 4 - воздержались.

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Напомним:

Программа деятельности правительства уже насчитывает несколько десятков страниц и структурирована по каждому министерству.

4 июня Рада поддержала решение об отправке на доработку Программы деятельности правительстваДениса Шмыгаля. Тогдашняя версия документа остро раскритиковали нардепы. Планировалось, что парламент может рассмотреть вторую редакцию Программы на заседании 18 июня.

Законодательство Украины определяет, что Программа деятельности правительства подается в Верховную Раду премьер-министром в течение одного месяца со дня формирования правительства.

Одобренной она считается в случае, если за нее проголосовало большинство от конституционного состава парламента. Также Рада может предоставить возможность правительству доработать Программу и рассмотреть ее повторно не позднее чем через 15 дней после такого решения.