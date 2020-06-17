НАПК выразило замечания к законопроекту об игорном бизнесе

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) выявило в законопроекте о легализации и госрегулировании азартных игр ряд положений содержащие коррупциогенные факторы. Результаты экспертизы направлены в парламент.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Во время проведения экспертизы НАПК было выявлено:

Неопределенность процедуры внесения платы и получения лицензии;

Дискреции Уполномоченного органа в части определения перечня субъектов хозяйствования, осуществляющих сертификацию;

Установление обязательности сертификации игорного оборудования на соответствие установленным техническим требованиям без четкого перечня такого оборудования, вообще не является предметом регулирования данного законопроекта;

Введение новых разрешений без внесения изменений в Закон "О перечне разрешительных документов в сфере хозяйственной деятельности";

Основания для получения и аннулирования лицензии не согласуются с Законом Украины "О лицензировании видов хозяйственной деятельности".

НАПК предоставило рекомендации Комитету по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, перечень которых приведен в заключении к законопроекту.

"Если законопроект будет проголосован без изменений, это может привести к созданию многочисленных коррупционных рисков и нанести многомиллионные убытки государству", - резюмируют в НАПК.

Авторы нынешней концепции законопроекта рассчитывают собирать из участников рынка 150-200 млн долларов в год. Речь идет о плате за лицензии и налоги.

Большинство опрошенных ЭП представителей рынка считают стоимость лицензий занижена

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Напомним:

Ранее сообщалось, что экспертиза НАПК может приостановить рассмотрение законопроекта в срок до 10 дней.

Накануне сообщалось, что Рада может рассмотреть законопроект в зале 18 июня.

17 января Верховная Рада проголосовала в повторном первом чтении за доработанный финансовым комитетом парламента законопроект 2285-д, который предусматривает легализацию и государственное регулирование азартных игр.

В законопроекте, подготовленном ко второму чтению предлагается создать Комиссию по регулированию рынка азартных игр, которая будет лицензировать и мониторить рынок.

Этот пункт не совпадал с видением законопроекта главы Нацсовета реформ Михаила Саакашвили, большинство предложений которого отвергли.

Однако, президент прислушался к Саакашвили по поводу коррупционных рисков по созданию комиссии и выступил против.

По предложению Саакашвили, вопрос определения уполномоченного органа предлагалось отдать на усмотрение Кабмина.

Впрочем, налоговый комитет поступил иначе и даже поддержал поправку депутата фракции СН Александра Дубинского, которая дает квоту налоговому комитету на назначение членов упомянутой комиссии.

Также в законопроекте упоминается обязательное использование системы онлайн-мониторинга, которая сможет заработать через 2,5 года.

Экономическая правда