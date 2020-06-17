УЗ закупила некачественных и краденых запчастей на 100 миллионов, СБУ проводит обыски

В СБУ заявили, что "Укрзализныця" закупила некачественных запчастей на 100 млн грн, что создавало угрозы стабильному функционированию железнодорожных перевозок, на структурных подразделениях УЗ и коммерческих структурах проходят обыски.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Сделку организовали представители коммерческих структур при "поддержке" чиновников руководящего состава Укрзализныци. Из-за высокого уровня износа подвижного состава и недостатка средств на обновление основных средств, злоумышленники наладили поставки запчастей и оборудования ненадлежащего качества.

Продукция не отвечала установленным характеристикам, была с явными признаками предыдущего использования. Часть запчастей, по версии следствия, изготовлена кустарным способом, часть - похищена из отечественных предприятий железнодорожной отрасли", - говорится в сообщении.

В СБУ заявили, что, по выводам экспертов, эксплуатация такого оборудования на подвижном составе УЗ приводила к системному выходу его из строя, возникновения чрезвычайных происшествий и срывов перевозок.

"Злоумышленники успели поставить Укрзализныце некачественной продукции на более чем 100 млн гривен. Значительная часть присваивалась фигурантами через фирмы с признаками фиктивности", - добавили в СБУ.

В 5 регионах Украины проходят санкционированные обыски на структурных подразделениях АО "Укрзализныця" и коммерческих структурах, производственных и офисных помещениях и местах проживания фигурантов.

Экономическая правда