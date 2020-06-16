Новости 16 июня: обыски на "Электротяжмаше", прогноз урожая, инфляция

Об "Электротяжмаше". Правоохранители расследуют уголовное производство по факту растраты в крупных размерах имущества госпредприятия "Завод Электротяжмаш", из которого в обход санкций поставляли в Брянский машиностроительный завод (РФ), сейчас на харьковском заводе проходят обыски.

О прогнозе урожая. В этом году Министерство экономики ожидает урожай зерновых в более 68 млн тонн (в прошлом году урожай составил 78 млн).

Об инфляции. Ситуация с инфляцией в Украине сложилась катастрофическая, считает министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко.

Об экспорте. За январь-апрель 2020 года отрицательное сальдо внешней торговли товарами составило 674,5 миллиона долларов, что в 3,1 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года

Об игорном бизнесе.Законопроект 2285-д, который предусматривает легализацию и государственном регулировании азартных игр парламент может принять в целом 18 июня. Также Рада может рассмотреть отдельный законопроект по налогообложению игорных заведений.

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Зеленский и "игроки" сделали ставки: каким будет рынок азартных игр в Украине

Рада планирует 18 июня рассмотреть закон об игорном бизнесе, который участники рынка "шлифовали" вместе с Зеленским. Что именно он предполагает, сколько получит бюджет страны от легализации и какие послабления заложило в проект для себя игорное лобби.(укр)

Выжили не все: что происходит с почтовыми банками в мире

Вскоре парламент рассмотрит законопроект, который предоставляет "Укрпошті" статус почтового банка. Отвечает ли эта инициатива мировой практике (укр)