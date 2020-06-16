В Кабмине спрогнозировали урожай зерновых, он будет меньше на 10 миллионов тонн
В этом году Министерство экономики ожидает урожай зерновых в более 68 млн тонн (в прошлом году урожай составил 78 млн).
Об этом сообщил министр экономики Игорь Петрашко на брифинге.
"На этот год мы прогнозируем более 68 млн тонн зерновых, и 20 миллион тонн масла (подсолнечник, соя, рапс), 9 млн сахарной свеклы, 20 млн картофеля и 90 млн тонн овощей", - заявил министр.
По словам министра из-за засушливости погоды первоначальный прогноз был ниже 68 млн тонн, однако впоследствии погода стабилизировалась.
"Прошлый год было 78 млн тонн, не думаем что в этом году будет такой объем", - резюмирует Петрашко.
Также Минэкономики не прогнозирует изменения показателя по экспорту зерна на будущий сезон и ожидает, что он будет на уровне нынешнего.
Экономическая правда
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