В Кабмине спрогнозировали урожай зерновых, он будет меньше на 10 миллионов тонн

В этом году Министерство экономики ожидает урожай зерновых в более 68 млн тонн (в прошлом году урожай составил 78 млн).

Об этом сообщил министр экономики Игорь Петрашко на брифинге.

"На этот год мы прогнозируем более 68 млн тонн зерновых, и 20 миллион тонн масла (подсолнечник, соя, рапс), 9 млн сахарной свеклы, 20 млн картофеля и 90 млн тонн овощей", - заявил министр.

По словам министра из-за засушливости погоды первоначальный прогноз был ниже 68 млн тонн, однако впоследствии погода стабилизировалась.

"Прошлый год было 78 млн тонн, не думаем что в этом году будет такой объем", - резюмирует Петрашко.

Также Минэкономики не прогнозирует изменения показателя по экспорту зерна на будущий сезон и ожидает, что он будет на уровне нынешнего.

Экономическая правда