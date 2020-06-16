На "Электротяжмаше" обыски: в обход санкций поставляли продукцию российскому заводу

Правоохранители расследуют уголовное производство по факту растраты в крупных размерах имущества госпредприятия "Завод Электротяжмаш", из которого в обход санкций поставляли в Бранский машиностроительный завод (РФ), сейчас на харьковском заводе проходят обыски.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

"В ходе досудебного расследования установлено, что в течение 2019-2020 гг. должностными лицами предприятия при отсутствии контроля за обеспечением доходности со стороны его руководителя заключены ряд заведомо убыточных сделок.

Под видом договорных отношений с английской фирмой поставка агрегатов и запчастей для тепловозов в обход санкций происходила напрямую с ГП "Завод "Электротяжмаш" до Брянского машиностроительного завода, который является крупнейшим производителем маневровых и магистральных тепловозов в РФ. Все расчеты проводились в российских рублях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что продукция ГП реализовывалась по цене, значительно ниже фактической себестоимости.

"За установленными данными, в результате осуществления лишь двух поставок тяговых агрегатов государственному предприятию причинен ущерб на сумму 1 млн 100 тыс грн.

Сейчас в помещениях "Электротяжмаша" проводятся обыски с целью изъятия доказательств преступной деятельности должностных лиц предприятия, в частности - по реализации по аналогичной схеме других видов продукции. Устанавливаются лица, причастные к совершению указанного уголовного преступления", - добавили в ведомстве.

Экономическая правда