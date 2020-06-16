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Игорный законопроект могут принять 18 июня

Вторник, 16 июня 2020, 16:15
 

Законопроект 2285-д, который предусматривает легализацию и государственном регулировании азартных игр парламент может принять в целом 18 июня. Также Рада может рассмотреть отдельный законопроект по налогообложению игорных заведений.

Об этом говорится в материале ЭП.

Депутаты предложили уже есть пять версий к этому проекту закона, четыре из них предусматривают введение налога с GGR и налог на прибыль.

GGR - это валовой доход игорного заведения. Для его расчета используется простая формула: GGR = А - В, где "А" - общая сумма сделанных игроками ставок, а "В" - сумма полученных выигрышей. Часто именно этот показатель используют при расчете налоговых отчислений. Как правило, сумма налога составляет определенный процент от GGR.

17 июня соответствующие законопроекты рассмотрит налоговый комитет и определится с основной концепцией. По словам депутатов, принятый комитетом проект так же может быть вынесен в один день с основным законом о легализации игорного бизнеса.

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Напомним:

17 января Верховная Рада проголосовала в повторном первом чтении за доработанный финансовым комитетом парламента законопроект 2285-д, который предусматривает легализацию и государственное регулирование азартных игр.

Накануне в документ подали 3,5 тысяч поправок. Профильный Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики принял его ко второму чтению, оставив только половину.

Экономическая правда

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игорный бизнес

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