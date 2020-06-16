Зеленский и "игроки" сделали ставки: каким будет рынок азартных игр в Украине

Близько 11 років тому прем'єр-міністр Юлія Тимошенко заборонила ігорний бізнес в Україні, залишивши легально працювати тільки державні лотереї.

Де-факто ця заборона не працювала ні тоді, ні зараз – все працювало в тіні, "лудоманів" менше не ставало, правоохоронці наповнювали кишені.

Легалізація "тіньових" ринків – один зі стовпів, на якому трималась передвиборча кампанія Володимира Зеленського. Земельний ринок, бурштин, гральний бізнес – все це команда "Зе!" обіцяла вивести з напівкримінальних тенет.

Імпульси нової влади співпали з інтересами окремих великих гравців на "гральному" ринку, які також були зацікавлені в легалізації. Справа дуже швидко почала рухатись. До моменту, поки ці гравці і учасники законодавчого процесу не почали "перетягувати ковдру": те, що добре одним, не підходить іншим, і навпаки.

Наразі цей процес нагадує класичний український неконтрольований затор без кінця, який кожен хоче об'їхати.

Хоча здавалось, що розв'язка уже близько і законопроєкт про гральний бізнес, який Рада прийняла ще на початку року в першому читанні, буде ухвалений до кінця травня. Утім "дедлайни" вийшли, а документ так і не з'явився в порядку денному Верховної ради.

Навіть дві таємні зустрічі Володимира Зеленського з окремими учасниками ринку та депутатами не дозволили закрити усі спірні питання.

Проте є вірогідність, що 18 червня документ нарешті буде винесений на голосування. Хоча напевно ніхто із співрозмовників ЕП гарантувати цього не може.

Про що йдеться в статті: Що передбачає законопроєкт про гральний бізнес. Хто його основні бенефіціари та чому процес ухвалення документу перетворюється на "кулуарні договірняки" із Зеленським. Як на ухвалення законопроєкту вплинуло повернення Міхеїла Саакашвілі. Чому документ не передбачає належного контролю за ринком, що це дає найбільшим гравцям. Що отримає бюджет від ринку азартних ігор: ліцензування і податки

Хто основні гравці

Букмекери. Найбільші букмекерські компанії, які представлені такими основними гравцями як "Паріматч", "Фаворит" та російськими групами 1xBet, "Марафон" та "Фонбет".

Утім найбільше на законотворчий процес впливають перші. Позиції "Паріматчу" у владних кабінетах допомагають відстоювати, за даними співрозмовників ЕП в парламенті, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія та його давній партнер і товариш Андрій Астапов – юрист, партнер ЮФ Eterna Law. Про їхню роль ЕП уже писала раніше.

"Паріматч". Основний власник – 70-річний непублічний бізнесмен Едуард Швіндлерман. Ще одним співзасновником української ТОВ "Парі-матч" – 1% – є Тетяна Білоруська.

"Фаворит". Засновниками і власниками компанії є Андрій Матюха та Вікторія Скрінченко. Перший є власником ще десятка компаній, на яких зав'язана діяльність букмекерської фірми.

Які напрямки цікавлять: беттінг, відеолотерейні термінали (VLT).

Лотерейщики. Тут останні декілька років нічого не змінюється. Основні гравці – компанії "УНЛ" та "МСЛ", які мають державні ліцензії на здійснення лотерейної діяльності, та компанія "Патріот", яка хоча і має ліцензію, але фактично припинила свою діяльність в Україні.

"УНЛ". Основний власник – колишній нардеп з Блоку Петра Порошенка Олександр Третьяков. З оператором також ЗМІ раніше пов'язували його соратника Гліба Загорія та колишнього голову Адміністрації президента Бориса Ложкіна. За даними ЕП, Тртьяков більше займається операційною діяльністю, а Загорій і Ложкін виступали інвесторами.

Саме Третьяков зараз веде перемовини від імені "УНЛ" та його радник Офісу президента Борис Баум в інтерв'ю Liga.net називав співвласником оператора.

"М.С.Л.". Одним з власників і основним обличчям компанії є Георгій Ложенко. Серед співвласників оператора також раніше називали колишніх нардепів Віталія Хомутинніка та Сергія Пашинського. Тесть Хомутинніка – Віктор Сопельник – навіть деякий час був президентом М.С.Л.

Ложенко, натомість, заперечує присутність екс-нардепів в операторі. "За 20 років я стикався з різними видумками з приводу бенефіціарів компанії. Вони завжди мали політичне забарвлення", – каже він.

Які напрямки цікавлять: лотерея, відеолотерейні термінали (VLT).

Мережі під лотереями. Під ліцензією цих операторів – тримачів ліцензій – працювали різні мережі, до заборони Кабміну. У кожної мережі – свої бенефіціари.

Так, відому мережу "Космолот", за даними співрозмовників на ринку, раніше контролювали керівники СБУ, зокрема скандально відомий Павло Демчина. Іншою великою мережею – "Спортлото" – займається колишній нардеп, голова Спілки вірмен України Вілен Шатворян, який належить до оточення міністра МВС Арсена Авакова.

Які напрямки цікавлять: відеолотерейні термінали (VLT), гральні автомати.

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Власники нелегальних гральних закладів. Йдеться про заклади, які контролюють напівкримінальні угрупування або правоохоронці чи колишні правоохоронці. За словами одного з авторів законопроєкту, є кілька картелів, хтось має 50 залів, хтось 100.

Які напрямки цікавлять: гральні автомати, казино.

Казино (готелі). "У Прем'єр-Паласі, Intercontinental, Fairmont давно готові стоять приміщення, обладнані під казино. Тільки чекають закону", – заявляв головний радник Офісу президента з питань грального бізнесу Борис Баум в інтерв'ю Liga.net.

Останні два готеля належать сім'ї Леоніда Юрушева, а перший входить до мережі Premier Hotels and Resorts (5 готелів в Україні), яку пов'язують з російською групою VS Energy.

В згаданій групі близько 10 років працював і сам Баум, який зараз курує від імені Офісу президента проєкт про гральний бізнес. Нагадаємо, закон дозволяє казино і зали ігрових автоматів тільки в готелях. Утім Баум не вбачає тут конфлікту інтересів і стверджує, що це зацікавить не лише Premier Hotels, а ще і такі світові мережі як Hilton, Hyatt та Sheraton.

Які напрямки цікавлять: офф лайн казино, зали гральних автоматів

Нардепи та чиновники. Частина депутатів співпрацює з окремими гравцями ринку і їхніми лоббістами, деякі з народних обранців мають свій бізнес, який тісно пов'язаний з гральним.

Наприклад, на двох зустрічах представників галузі з президентом, був присутній бізнесмен Ілля Павлюк, який має свої готелі на Буковині. Павлюк не має жодної офіційної посади та не є політиком, але у парламенті він має окрему групу депутатів "Слуги народу".

"Деякі депутати "СН" мають свої готелі і також намагаються впливати на процес. А деякі відчувають, що за їх спинами відбувається якась "кулуарщина" і намагаються це використати – "мовляв, а нам що з цього", – пояснює ситуацію один з депутатів податкового комітету.

Які напрямки цікавлять: всі.

Що треба знати про закон

Перший законопроєкт про легалізацію азартних ігор – №2285 – дуже швидко показав свою нежиттєздатність, коли в Раді з'явилось ще сім альтернативних проєктів. Так у підсумку з'явися нинішній проєкт 2285-д, який Рада зуміла ухвалити за основу в січні. Саме цей документ депутати повинні ухвалити незабаром.

Напередодні до документу подали 3,5 тисячі поправок. Профільний Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики ухвалив його до другого читання, залишивши лише половину.

Утім ключові рішення ухвалюються не на засіданнях комітетів, а на закритих зустрічах з Володимиром Зеленським. Перша така зустріч відбулась на початку травня, друга – на початку липня. На них були присутні депутати податкового комітету, бізнесмени, голова фракції "СН" Давид Арахамія, представники ОП та радник ОП Борис Баум.

Зустрічі на Банковій дозволили дійти консенсусу по всіх спірних питаннях. Профільний комітет на останньому своєму засіданні, не зважаючи на опір окремих депутатів, підтвердив усі домовленості із зустрічей в ОП. Всі, крім однієї.

Що в документі: 10 ключових норм

Перше. Пропонується створення окремого державного органу – Комісії з регулювання ринку азартних ігор. Склад: голова і шість членів. Вона буде здійснювати ліцензування, моніторинг та контроль за діяльністю учасників ринку.

Ця норма, схоже, стане найбільш суперечливою і скандальною.

Справа у тім, що новоспечений голова Нацради реформ Міхеїл Саакашвілі запропонував свою концепцію ринку азартних ігор. Більшість пропозицій з концепції відкинули, але Зеленський погодився з аргументами щодо корупційних ризиків, які містить в собі "гральна комісія", і виступив проти її створення.

Замість створення регулятора, за пропозицією Саакашвілі, питання визначення уповноваженого органу пропонувалось віддати на розсуд Кабміну.

Утім податковий комітет ВР вчинив інакше. Більше того, депутати підтримали поправку депутата "СН" Олександра Дубінського, яка дає квоту саме податковому комітету на призначення членів в згадану регулюючу комісію.

Як і хто голосували за поправку Дубінського

"Найбільше на створення "гральної комісії" розраховують Баум і Павлюк. Перший хоче її очолити, а другий жадає проштовхнути на посади членів своїх людей", – поділився з ЕП інсайдом один з членів податкового комітету.

Друге. Загальні вимоги: вік гравця – не менше 21 року; ідентифікація на вході в заклад; реєстр гравців, яким обмежений доступ до гри. Не можуть бути організаторами та учасниками азартних ігор представники держави-окупанта.

Третє. Наземне казино тільки в 5-зіркових готелях. Ліцензія коштуватиме 2 млн дол – для Києва (від 150 номерів), 1 млн дол – для інших населених пунктів (від 100 номерів).

Будуть надаватись безкоштовні інвестиційні ліцензії на казино на 10 років за умови будівництва 5-зіркового готелю. Для Києва – будівництво готелю не менше ніж на 200 номерів, в інших регіонах – 150 номерів.

В окремих будівлях заміських комплексів також можна буле відкрити казино, якщо їх площа не менше 10 тис кв м і буде наявний 5-зірковий готель.

Четверте. Зали гральних автоматів можна буде розміщувати в 3-4-5-зіркових готелях. Ліцензія – 250 тис дол + 100 дол в місяць за кожен автомат.

Обмеження для готелів Києва – не менше 50 номерів, для інших населених пунктів – 25 номерів. Ліцензія надається на 250 автоматів, в одному залі повинно бути мінімум 50.

П'яте. Буде дозволятись створення спеціальних гральних зон за рішенням уряду. Проте не більше п'яти в Україні.

Шосте. Вхід у бізнес онлайн казино коштуватиме 200 тис дол. Ліцензія буде надаватись на один сайт.

Сьоме. Букмекерська діяльність буде дозволена як в Інтернеті так і в наземних пунктах. Утім такі пункти можна буде розміщувати тільки в 3-4-5-зіркових готелях та на іподромі.

Ставки виключно на реальні події, на віртуальні – заборона.

Вартість ліцензії – 1 млн дол на рік, до підключення до системи онлайн моніторингу – втричі більше. Ще 500 дол в місяць – за один наземний пункт.

Восьме. Ліцензія на лотерейну діяльність – на підставі конкурсу. Не більше трьох ліцензій. Вартість – 500 тис. дол.

Забороняються відеолетерейні термінали (VLT, автомати, який дозволяють робити ставки на результат відеоігор і працюють за принципом генератора випадкових чисел, так само як лото. – ЕП) та інші пристрої візуалізації.

У 2012 році в закон про лотерейну діяльність внесли зміни, що дозволило операторам використовувати VLT. Вони відносяться до лотерейного обладнання і в багатьох країнах дозволені. Проте в Україні під виглядом VLT деякі мережі встановили нелегальні "іграшки" і відкрили фактично салони гральних автоматів.

Також лотерейщикам забороняється використовувати будь-яке гральне обладнання, лотереї "тото" та "проводити розіграші, що нагадують азартних ігор".

Дев'яте. Дозволяється онлайн покер, ліцензія – 200 тис. дол на один сайт. Покер на гроші (не турнір) буде можливим тільки в казино. Спортивний покер (турнірний покер) – спортивна гра, порядок проведення турнірів визначає профільне міністерство.

Десяте. Ціна ліцензії для онлайн казино, букмекерів, залів гральних автоматів в готелях коштуватиме втричі більше до введення в дію системи онлайн моніторингу. Це фактично означає, що потрійну плату зазначені учасники ринку будуть сплачувати ще не менше двох років.

Що не так з моніторингом

На перший погляд може здатись, що автори проєкту приділили значну увагу питанню контролю за учасниками ринку.

Так, в документі йдеться про "обов'язкове використання організаторами ігор онлайн системи, яка буде фіксувати кожну операцію і передаватиме інформацію до державної системи моніторингу в режимі реального часу".

Разом з тим там же вказується, що система онлайн-моніторингу запрацює не одразу, а через 2,5 року.

Без системи онлайн моніторингу ніхто не знає, скільки конкретний гральний автомат, стіл, букмекерська контора, або лотерейний оператор виграли грошей у людей, чи скільки людей зіграло.

За даними ЕП, "Паріматч " є одним з найбільших противників запровадження моніторингової системи. В компанії, по-перше, не хочуть, щоб хтось з державних органів мав доступ до їхньої клієнтської бази. По-друге, реальні обороти букмекери так само не готові показувати.

"Там все дуже логічно. Швіндлерман (власник "Паріматчу". – ЕП) капіталізує компанію і йде з бізнесу. Ціна цієї компанії буде вищою, якщо у неї буде ексклюзивна база гравців без ризику, що її куплять конкуренти, і вищий заробіток, тому що реальних доходів компанії ніхто не знатиме", – каже представник одного з учасників ринку.

Показовим тут є польський приклад. 2017 року уряд Польщі докорінно змінив гральне законодавство і запровадив систему централізованого моніторингу ринку. Досі ця вимога не була обов’язковою.

Це позитивно відобразилося як на забезпеченні безпеки гравців так і на зростанні надходжень у бюджет: останні три роки Польща демонструє високу динаміку зростання.

У звіті компанії Fantini зазначається, що, Totalizator Sportowy, який є лотерейним оператором та організатором ринку гральних автоматів Польщі, в 2019 році збільшив дохід на 78% – до рекордної суми в 2,558 млрд доларів. У 2018 році відрахування оператора до бюджету країни становили 595 млн дол.

Натомість, депутати наголошують, що на створення системи онлайн моніторингу можуть піти роки, а залучати кошти в бюджет треба уже зараз. На думку ж одного з учасників ринку, питання можна вирішити за півроку, купивши таку систему у однієї з п'яти світових сертифікованих компаній. Вартість – 250-500 тис. дол.

Що отримає бюджет

Автори нинішньої концепції розраховують збирати щорічно від 150 до 200 млн доларів з учасників ринку. Йдеться про надходження від плати за ліцензії та податки.

Більшість опитаних ЕП представників ринку вважають вартість ліцензій в більшості випадків заниженими.

"Виглядає так, ніби частина ринку домовилась про відстрочку, щоб не платити більше до бюджету. Утричі збільшена вартість ліцензії – це крихти. Той же самий "Паріматч" лише 50 млн дол викинув на рекламу (вартість ліцензії для букмекерів до запровадження онлайн-системи – 3 млн дол на рік. – ЕП)", – каже представник однієї з букмекерських компаній.

Співрозмовник ЕП з податкового комітету ВР вважає занадто низькими збори для гральних автоматів (100 доларів в місяць з автомата. – ЕП). "Таку суму доходу оператору одна машина дає лише за день", – наголошує він.

Що ж стосується оподаткування, то це питання даний законопроєкт не вирішує, воно буде розглядатись в рамках окремої законодавчої ініціативи.

І тут уже є п'ять версій законопроєктів. Чотири з них передбачають запровадження податку з GGR та податок з прибутку.

GGR – це валовий дохід грального закладу. Для його розрахунку використовується проста формула: GGR = А – В, де "А" – загальна сума зроблених гравцями ставок, а "В" – сума отриманих виграшів. Часто саме цей показник використовують при розрахунку податкових відрахувань. Як правило, сума податку становить певний відсоток від GGR.

№2713 Заблоцький М.Б. Марусяк О. Р. №2713-1 Наталуха Д.А. №2713-2 Дубінський О.А. №2713-3 Дубнов А. В. №2392 Мулик Р.М., Струневич В.О. Податок на GGR (валовий ігровий дохід) Казино 10% 12,5% Не передбачено З ПК виключаються всі положення щодо оподаткування цих видів діяльності, отже діятиме загальне правило – податок на прибуток за ставкою 18%. 20% Інтернет-казино 10% 12,5% 25% 20% Зали гральних автоматів 10% 12,5% 25% 20% Букмекерська діяльність 10% 7,5% 25% 20% Лотерея 10% 22% 25% 20% Податок на прибуток 18%, податок на дохід не є різницею і не зменшує фінансовий результат до оподаткування 18%, податок на дохід є різницею і зменшує фінансовий результат до оподаткування 18%, податок на дохід є різницею і зменшує фінансовий результат до оподаткування Не передбачено Виграші Не оподатковуються Не оподатковуються Не оподатковуються, але податковий агент подає до ДПС інформацію про суму виграшу, якщо він перевищує розмір, визначений законом про фінмоніторинг Не оподатковуються Ставка 0%

17 червня відповідні законопроєкти розгляне податковий комітет і визначиться з основною концепцією. За словами депутатів, ухвалений комітетом проєкт так само може бути винесений в один день з основним законом про легалізацію грального бізнесу.