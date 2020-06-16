Все разделы
Укр / Рус

В Минфине рассчитывают отказаться от кредитов МВФ до 2023 года

Вторник, 16 июня 2020, 12:10
 

Министр финансов Сергей Марченко надеется, что Украина сможет уже в 2022 году отказаться от кредитования Международного валютного фонда.

Источник: Марченко в эфире "Свобода слова"

Прямая речь: "Мы верим, что у нас будет возможность до 2023 года, уже в 2022-м году сказать, что ноль кредитов от МВФ в бюджет. То есть мы имеем возможность за счет детенизации, за счет увеличения доходов за счет повышения эффективности расходов, за счет повышения наших кредитных рейтингов".

Детали: Марченко также прокомментировал повышение рейтинга Украины Международным рейтинговым агентство Moody's Investors Service. Министр финансов рассчитывает на дальнейшее получение рейтинга инвестиционного класса. 

Читать также: Инсайды программы с МВФ: что получит Украина

Бюджет, тарифы, уменьшение количества ФЛП: что предусматривает новый меморандум с МВФ

Напомним:

Украина получит от МВФ и ЕС в этом месяце более 3,2 миллиарда долларов. Также в течение ближайшего месяца Украина получит 1 миллиард евро помощи от Всемирного банка.

Совет директоров МВФ утвердил программу сотрудничества с Украиной на 5 миллиардов долларов. Программа рассчитана на 18 месяцев.

Международный валютный фонд обнародовал меморандум с Украиной по программе stand-by, выполнение которого позволит получить остальные средства МВФ после первого транша, то есть 2,9 миллиарда долларов.

Украинская правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Минфин МВФ кредиты

powered by lun.ua
Материалы по теме
"Доступные кредиты 5-7-9%": За прошедшую неделю банки выдали 34 кредита 15 июня 2020, 18:04
Рада заслушает отчет Марченко о расходах средств с COVID-фонда 15 июня 2020, 17:44
Министр финансов поставил задачу главам таможни и налоговой, при невыполнении которой они будут уволены 13 июня 2020, 10:00
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!