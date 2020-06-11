В течение месяца Украина получит более 4 миллиардов долларов от международных партнеров

Украина получит от МВФ и ЕС в этом месяце более 3,2 миллиарда долларов. Также в течение ближайшего месяца Украина получит 1 миллиард евро помощи от Всемирного банка.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время отчета о 100 дней работы правительства.

Шмыгаль отметил, что меморандум с МВФ предусматривает получение Украиной транша 2,1 миллиарда долларов "сегодня-завтра".

"Что касается сотрудничества с ЕС - это 1,7 миллиарда евро макрофин помощи из двух частей: последняя часть четвертой программы макрофину - 500 миллионов евро, и 1,2 миллиарда евро - 5 пакет помощи ЕС, часть из которого мы также должны получить в этом году.

Общая сумма средств получена Украины в этом месяце будет больше 3,2 млрд долларов", - отметил глава правительства.

Также, по его словам, средства от Всемирного банка могут поступить в течение 1 месяца.

"Средства Всемирного банка мы планируем получить в течение одного месяца, основным индикатором для СБ было подписание меморандума с МВФ.

В течение ближайшего месяца мы ожидаем получения всех траншей от всех наших финансовых партнеров.

Шмыгаль уточнил, что объем договоренностей со Всемирным банком составляет 1 миллиард евро.Он отметил, что условия опубликуют позже, и они похожи на условия МВФ.

Напомним:

Министр финансов Марченко заявлял, что наличие программы stand-by с МВФ позволит Украине дополнительно получать финансирование от других партнеров на почти 3 млрд долларов.

Совет директоров МВФ утвердил программу сотрудничества с Украиной на 5 миллиардов долларов. Программа рассчитана на 18 месяцев.

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Экономическая правда