В Moody's підвищили рейтинг України зі стабільним прогнозом

Міжнародне рейтингове агентство Moody's Investors Service підвищило рейтинг довгострокового емітента та пріоритетних незабезпечених зобов'язань уряду України до рівня "B3" з "Caa1".

Про це йдеться в прес релізі агентства.

Повідомляється, що рішення підвищити рейтинги до "B3" прийнято завдяки пом'якшенню проблем короткострокового фінансування України і гарантій поліпшення зовнішньої уразливості в результаті нової програми фінансування з Міжнародним валютним фондом.

Рішення про підвищення рейтингів також відображає очікування Moody's про те, що нова програма МВФ допоможе закріпити прогрес реформ, досягнутий в останні роки.

Нагадаємо:

14 березня 2020 року агентство Standard&Poor's подтвердило долгосрочный и краткосрочный рейтинги Украины в иностранной и национальной валюте на уровне "В", утверждая, что прогноз по ним "стабильный".

23 листопада 2019 року Moody's Investors Service поліпшило прогноз рейтингів уряду України зі "стабільного" на "позитивний", підтвердивши довгострокові рейтинги емітента і пріоритетних незабезпечених кредитів України на рівні "Caa1".