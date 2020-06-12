Новости 12 июня: транш от МВФ, "антиколомойский" закон, курс гривни

О транше МВФ. Украина полностью получила 2,1 млрд долларов первого транша от МВФ - первый транш вместе с поступлением связанной финансовой помощи от ЕС уже увеличил международные резервы до 28,7 млрд долларов.

Об "антиколомойском" законе. В Конституционный Суд Украины поступило представление 64 народных депутатов относительно конституционности закона о банках.

О курсе гривни. Номинальный валовый внутренний продукт Украины в 2020 году сократится до 3,908 трлн грн, или до 130,3 млрд дол, что выводит на среднегодовой курс 30 грн/дол. В последующем курс гривни к доллар будет укрепляться, говорится в прогнозах МВФ.

О пунктах пропуска в аэропортах. Правительство разрешило открыть пункты пропуска и контроля в аэропортах Украины, а также разрешило въезд для иностранцев из стран, где нет значительного распространения COVID-19. Решение вступит в силу после официального опубликования.

О Приватбанке и Суркисах. Члены правления ПриватБанка 10 июня получили повестки на допрос в прокуратуру Киева по факту невыполнения решения суда о выплате оффшорным компаниям братьев Суркисов более 250 млн долларов.

О ТЭС и угольных шахтах. И.о. министра энергетики Ольга Буславец попросила СНБО ввести временный запрет на использование ТЭС природного газа и мазута как основного вида топлива - чтобы "в угольных компаний не забирался рынок сбыта, а шахтеры выходили на работу и получали зарплату".

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