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"Антиколомойский" закон обжаловали в Конституционном суде

Пятница, 12 июня 2020, 10:10
 

В Конституционный Суд Украины поступило представление 64 народных депутатов относительно конституционности закона о банках.

Об этом сообщается на сайте КСУ.

"11 июня 2020 года в Конституционный Суд Украины поступило конституционное представление 64 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования механизмов регулирования банковской деятельности", его отдельных положений, а также положений других законодательных актов в редакции этого закона", - говорится в сообщении.

Согласно тексту, инициаторами представления стали народные депутаты от фракции "Батькивщина" Сергей Власенко и Юлия Тимошенко. Представление подписали, в частности, нардепы от "Батькивщины", депутатской группы "За будущее" и отдельные народные депутаты от "Слуги народа": Александр Дубинский, Максим Бужанский, Александр Куницкий, Ольга Василевская-Смаглюк.

Напоминаем:

Законом предусматривается, что собственники и экс-владельцы банка, интересы которых были нарушены из-за вывода финучреждения с рынка, могут получить возмещение ущерба только в денежной форме.

При этом признание незаконным решения о выводе банка с рынка не может быть основанием для его отмены.

21 мая Президент Владимир Зеленский заверил своей подписью так называемый "антиколомойский" законопроект о банках.

Экономическая правда

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