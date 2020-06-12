Они "производят время". Как построить бизнес на "здоровой пище": опыт eat easy •

Нікіта Ізмайлов – власник компанії eat easy •, яка уже 5 років займається створенням, виробництвом та доставкою "здорових раціонів" для киян.

"Доставка" і "здорова їжа" – ці слова в умовах карантинних і посткарантинних обмежень є ідеальним поєднанням для розвитку успішного бізнесу.

Під час карантину і самоізоляції додаткові кілограми набиралися дуже легко, тож попит на продукцію eat easy • зростав.

ЕП зустрілась з власником компанії ще до карантину. На фабриці, де готується здорова їжа під брендом eat easy • .

Як вона готується, якими тут стравами можуть здивувати, як змінюється харчова поведінка мешканців українських мегаполісів – про це піде мова далі.

Нікіта Ізмайлов – власник компанії eat easy •

eat easy • входить до складу компанії з управління активами N1. Серед активів КУА – мобільний банк SportBank, дві платіжні системи (PayMega, PayCore), дві мікрофінансові організації ("Файна Готівка", "Качай Гроші!"), система лояльності MAXI. Власник – Нікіта Ізмайлов. Як окремий проєкт eat easy • розвивається в чотирьох напрямах. Перший – виробництво і доставка фірмової їжі. Другий – власний рітейл у форматі to go, представлений трьома магазинами в Києві, де реалізується власна продукція компанії та інших українських брендів здорової їжі. Третій – виробництво снеків для продажів в кінотеатрах, магазинах, ресторанах (Мультиплекс", "Планета кіно", GoodWine, Salateira). Четвертий – створення власних напоїв.

Нові можливості в кризу

Ідея створити сервіс з доставки збалансованої готової їжі виникла в 2014 році в дружини Нікіти – Тетяни Ізмайлової.

"Таня починала з того, що запустила стандартні раціони для схуднення, розроблені дієтологом. Це було пекло з позиції операційного управління", – згадує власник eat easy •.

У 2020 році власники eat easy • вирішили відмовитися від моделі розробки раціонів під клієнта

На самому початку запуску бізнесу власники обслуговували 20–30 людей, проте попит дуже швидко зростав – у 2019 році готові раціони на весь день додому замовляли вже до 300 людей.

Раціони для здорового харчування розроблялися командою з нутріціологом, дієтологом та шеф-кухарем. Вранці кур’єр доставляв їжу на весь день. Вартість одного дня харчування становила від 600 до 1057 грн в день.

Під здоровою їжею компанія розуміє продукти, які містять пробіотики, ензими та ведуть до хорошого метаболізму. В eat easy • присутня внутрішня система контролю якості продуктів, які використовуються при приготуванні страв та напоїв.

У 2020 році власники eat easy • вирішили відмовитися від моделі розробки раціонів під клієнта і сконцентруватися на максимальній доступності своєї продукції.

Масштабуватися компанія вирішила через переорієнтацію на продаж вже готових страв власного виробництва у своїх магазинах та розвиток сервісу доставки.

"Спершу одягни маску на себе – тоді на близьких!". eat easy • в карантин теж користується цим правилом. Інтерв'ю з Ізмайловим відбувалось ще до карантину

Сервіси з доставки готової і збалансованої їжі давно успішно існують у містах Європи.

Дослідницька компанії Statista ще до початку пандемії коронавірусу прогнозувала, що у 2020 році світовий ринок доставки їжі зросте на 14% і становитиме 122,7 млрд доларів.

"Доставка – це частина сервісу. Це наше обличчя в очах клієнтів, бо від того, як кур’єр привітається, буде залежати їхній ранок. Тому ми виховуємо власних співробітників, які займаються доставкою наших страв", – наголошує Ізмайлов.

За його словами, під час карантину доставку довелося перелаштувати, щоб зробити безпечною і для кур’єрів, і для клієнтів.

ЕП побувала на фабриці eat easy • і спілкувалась з Ізмайловим ще до карантину

"Спершу одягни маску на себе – тоді на близьких!". eat easy • в карантин теж користується цим правилом. Респіратори та рукавички стали вже звичною справою під час виробництва та доставки страв.

У зв’язку з пандемією компанія збільшила кількість кур’єрів, встановила додаткові лампи високої потужності для знезараження приміщень, щодня перевіряє самопочуття працівників.

"Українці не вміють рахувати гроші"

Основні тренди в доставці їжі диктує Європа і Британія.

"Ринок Лондону показує, як буде виглядати Київ через 5–6 років. Людей цікавить швидкість: мати змогу швидко обрати, швидко купити, швидко отримати замовлення. Основний параметр – це час. Далі іде якість продукції: її смак і свіжість", – зазначає він.

Все більше українців приділяє увагу здоровому харчуванню

Основна місія eat easy • – це не виробництво їжі, наголошує Ізмайлов. "Ми виробляємо час, який людина економить на те, щоб доїхати до ресторану чи в магазин, або на приготування їжі. А здорова їжа ще й додає людині днів життя", – пояснює власник компанії.

За його розрахунками, доставка допомагає щодня економити близько 2 годин часу, які раніше Ізмайлов витрачав на дорогу, очікування та організацію харчування.

На питання "чи готові українці витрачати більше грошей на здорове харчування?" Нікіта відповідає стверджувально. За його словами, все більше людей приділяє увагу цьому питанню, проте в Україні все одно інший підхід до системи цінностей.

"В Британії всі розуміють, що якщо ти будеш погано харчуватися, їсти шкідливу їжу, то через рік чи два будеш змушений іти до лікаря, який коштуватиме 500–600 фунтів при зарплаті 1200 фунтів.

Так, українці заробляють менше, але вони не вміють рахувати гроші. Українець рахує гроші в моменті. Йому простіше зараз купити пиріжок, а потім думати, як оплатити лікаря", – каже власник eat easy •.

Основна місія eat easy • – це не виробництво їжі, наголошує Ізмайлов. "Ми виробляємо час, який людина економить на те, щоб доїхати до ресторану чи в магазин, або на приготування їжі".

За його словами, зараз компанія розширює свою аудиторію. Два роки тому eat easy • була орієнтована на клієнтів з доходами вище середнього, а зараз працює над зниженням собівартості власної фірмової їжі.

"Наша стратегічна мета – щоб про наш підхід до здорового харчування дізналася максимальна кількість людей. Спочатку ми існували в рамках індивідуальних раціонів, коли людина могла не лише дозволити собі замовити їжу, а й похід до нутріціолога та дієтолога, а це теж вимагало грошей. Зараз ми стали більш доступними", – додає власник.

Їжу вводять в анабіоз, поступово охолоджують, що не дозволяє їй окислитися і зберегти смакові властивості.

Основний клієнт eat easy • – це люди з високим доходом, активним графіком і з усвідомленим підходом до харчування.

Як працює фабрика здорової їжі

Фабрика, на якій готується здорова їжа, знаходиться на Іподромі. Тут зараз працює 40 людей. Тут, крім основних страв, також готують напої, овочеві чіпси, хлібці і снеки з льону.

"Ми стартували з приготування їжі для холодної подачі. Основні смакові якості їжі не втрачаються через те, що їжа не розігріта. Ми вводимо їжу в анабіоз, тобто поступово охолоджуємо, що не дозволяє їй окислитися і зберегти смакові властивості", – розповідає ЕП виконавчий директор компанії Саша Губаренко.

Продукцію компанії розробляє креативна група, в яку входить шеф-кухар, нутріциолог та дієтолог.

Директор компанії Саша Губаренко (зліва) та шеф-кухар eat easy •

На кухні встановлені сушки для виробництва овочевих чіпсів і снеків, які компанія продає у власних магазинах та онлайн під власним брендом.

"Ми створюємо здорову альтернативу попкорну. У нас є овочеві чіпси "буряк" та "батат", а також чіпси "норі". До карантину в кінотеатрах взагалі не було напоїв для тих, хто орієнтується на здоровий спосіб життя, крім води, тому ми вирішити зайняти цю нішу", – заявляє керівник.

Привертають на себе увагу на кухні величезні бочки з чайним грибом. Раніше він жив у трилітрових банках наших бабусь, а тепер це дуже популярний пробіотичний напій "комбуча".

У 2019 році світовий ринок комбучі оцінювався в 1,7 млрд доларів. За прогнозами експертів, ринок продовжуватиме зростати. Хто першим встигне на ньому закріпитися – буде на коні.

"До чайного грибу ми відносимося ніжно і ласкаво, бо він не любить перепаду температури і навіть дотиків. Для комбучі ми обирали воду близько трьох місяців. Є вода з різними типами очистки і вона не вся нам підходила. Тобто, спочатку ми вирощували сам чайний гриб, а потім акліматизовували його до води", – пояснює Губаренко.

За його словами, компанія має стабільний і прогнозований технологічний процес з вирощування чайного гриба та розливу комбучі. Якість продукту в кожній партії однакова і стабільна.

За місяць тут виробляють 6 000 пляшок – наразі максимальна можлива виробнича потужність.

Ще один напій, який виробляють на фабриці здорового харчування – "веган-кефір тібікос", до складу якого входять симбіотична культура тібікос, імбир, лимон, вода та буряковий неочищений цукор.

Крім того, тут виробляють смузі з екзотичних видів фруктів, а серед готових страв можна знайти не лише гречку, курячу грудку, морепродукти, а й лляні млинці, сендвічі з лососем, кокосовий йогурт тощо.

"Щоб бути впевненими в якості власної продукції, ми взаємодіємо з системними гравцями, які вже давно на ринку і мають давно перевірену систему контролю якості. Ми співпрацюємо з підрозділом B2B Good Wine. Основна задача для відділу закупівель – знайти надійного постачальника, який зможе поставити потрібні обсяги на необхідний термін", – пояснює власник eat easy •.

Де межа масштабування

Інвестиції в запуск eat easy • становили близько 50 млн грн. Річний оборот бізнесу зараз сягає 10 млн грн.

На цьому Ізмайлов зупинятися не планує. Щоб розширити власну аудиторію, компанія просуває свої сервіси через соціальні мережі і планує створення мобільного додатку.

Крім того, розглядається можливість відкриття своїх магазинів на Позняках, Оболоні та Подолі. Після карантину компанія чітко сформувала для себе новий напрям дій – посилена співпраця з брендами, що відповідають принципам здорової їжі.

"У наших магазинах людина може зробити собі набори на сніданок, обід і вечерю. В Києві це новий формат закладів і конкуренції по повнофункціональним здоровим раціонам практично немає", – запевняє власник eat easy •.

"Загалом, наша ціль – більш глобальна, і не обмежується Києвом. Для масштабування потрібна франчайзингова модель", – ділиться він.

За його словами, наразі компанія діджиталізує всі процеси, включаючи бухгалтерські, маркетингові підходи, щоб бізнес можна було масштабувати на ринки ЄС. Всі процеси повинні бути відшліфовані і автоматизовані.

Всі фото Дмитра Ларіна