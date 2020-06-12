Члены правления ПриватБанка вызвали на допрос из-за дела Суркисов

Члены правления ПриватБанка 10 июня получили повестки на допрос в прокуратуру Киева по факту невыполнения решения суда о выплате оффшорным компаниям братьев Суркисов более 250 млн долларов.

Об этом сообщила пресс-служба банка в пятницу.

Согласно сообщению, повестки на допрос направил всем членам правления банка прокурор отдела процессуального руководства прокуратуры Киева Андрей Столярчук.

Как отмечают в банке, повестки оформлены с многочисленными процессуальными нарушениями и датированы "задним числом" - 27 мая - с требованием явиться в прокуратуру 5 июня.

"Вызов на допрос руководства ПриватБанка по фактам неисполнения сомнительных исполнительных производств банк расценивает как очередную попытку давления на банк со стороны лиц, связанных с его бывшими владельцами", - резюмируют в банке.

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Напомним:

Киевский апелляционный суд в среду отклонил апелляционную жалобу Кабинета министров относительно обязательства Приватбанка выплатить 250 миллионов долларов по депозитным договорам с оффшорным компаниям братьев Суркисов.

В соответствии с постановлением Печерского райсуда Киева, Приватбанк должен принудительно выплатить компаниям, связанным с семьей Суркисов, больше 250 млн долларов США по депозитным договорам, которые были приостановлены еще в декабре 2016 года. Обязательства по этим депозитным договорам были обменены на акции допэмиссии Приватбанка при национализации (bail in).

15 июня 2020 года Большая Палата Верховного Суда продолжит рассмотрение дела по иску семьи Суркисов об отмене решения НБУ по определению членов семьи Суркисов связанными с Приватбанком лицами и о признании недействительными договоров обмена их депозитов на 1 млрд грн на акции дополнительной эмиссии Приватбанка под время национализации.

Решением НБУ в 2016 году Суркисы были признаны инсайдерами Приватбанка. НБУ указывал, что Игорь Суркис и Коломойский – акционеры телеканала "1+1", что свидетельствует о связи Суркисов с Приватбанком.

У Игоря Суркиса в Приватбанке на счету было 151 млн грн, у Полины Ковалик (жены Григория Суркиса) – 514,1 млн грн, Григория Суркиса – 163,1 млн грн, Марины Суркис (дочь Игоря Суркиса) – 174,5 млн грн, Рахмиля Суркиса (отец братьев Суркисов) – 44,8 млн грн.

Семья Суркисов добивается в украинских судах отмены решения о признании их связанными с банком лицами.