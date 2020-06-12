МВФ заложил в прогнозы по Украине среднегодовой курс 30 гривень за доллар

Номинальный валовый внутренний продукт Украины в 2020 году сократится до 3,908 трлн грн, или до 130,3 млрд дол, что выводит на среднегодовой курс 30 грн/дол. В последующем курс гривни к доллар будет укрепляться.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на прогноз МВФ размещенный в меморандуме о новой программе.

МВФ напоминает, что в 2019 году ВВП Украины вырос до 3,975 трлн с 3,561 трлн в 2018 году, а в долларах – до $154,7 млрд со $130,9 млрд при укреплении среднегодового курса гривни до 25,7 грн/$1 с 27,2 грн/$1.

По оценкам Фонда, в следующем году среднегодовой курс гривни укрепится до 28,9 грн/$1, а в 2022 году – до 28,6 грн/$1, после чего три года будет стабильным на уровне 28,7 грн/$1.

В этих материалах МВФ также дал прогноз реального ВВП Украины на 2023-2025 экономики ускорится до 3,4%, в 2024-м – до 3,8%, в 2025-м – до 4%.

Инфляция после скачка с 4,1% в прошлом году до 7,7% в этом снизится до 5,9% в следующем, до 5,2% – в 2022 году и до 5,1% – в 2023 году, затем стабилизируется на уровне 5%.

С начала текущего года, согласно данным Нацбанка, средний курс гривни составил около 25,9 грн/$1.

Напомним:

Международный валютный фонд обнародовал меморандум с Украиной по программе stand-by, выполнение которого позволит получить остальные средства МВФ после первого транша, то есть 2,9 миллиарда долларов.

Украина получит от МВФ и ЕС в этом месяце более 3,2 миллиарда долларов. Также в течение ближайшего месяца Украина получит 1 миллиард евро помощи от Всемирного банка.

Совет директоров МВФ утвердил программу сотрудничества с Украиной на 5 миллиардов долларов. Программа рассчитана на 18 месяцев.

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Экономическая правда