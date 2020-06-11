Новости 11 июля: рекордно низкая ставка, финпомощь, НБУ

Об учетной ставке. Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 8% до 6% годовых с 12 июня 2020 года. Это - самый низкий уровень учетной ставки за историю независимой Украины.

О финпомощи. Украина получит от МВФ и ЕС в этом месяце более 3,2 миллиарда долларов. Также в течение ближайшего месяца Украина получит 1 миллиард евро помощи от Всемирного банка.

О росте экономики. Кабинет министров ожидает роста экономики Украины с 3-го квартала 2020 года.

О НБУ. Парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики будет рассматривать постановление о признании работы Национального банка неудовлетворительной и создания временной следственной комиссии относительно действий руководства НБУ и ФГВФЛ. Позже стало известно, что постановление не рассматривалось из-за отсутствия кворума.

О "зеленом" тарифе. В рамках меморандума с производителями "зеленой" электроэнергии Кабмин обязался до конца 2021 года полностью погасить имеющуюся задолженность перед ВИЭ-инвесторами, которая составляет 14 млрд грн.

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"Зеленый" меморандум: о чем договорилось правительство с ВИЭ-инвесторами

Кабинет после долгих переговоров подписал меморандум с производителями "зеленой" электроэнергии. ЭП ознакомилась с документом. Что он предполагает, насколько уменьшится "зеленый тариф" и для кого?(укр)

Без освещения и с долгами: когда достроят Дарницкий мост в Киеве

В 2004 году рядом с Дарницким железнодорожным мостом начали строить автомобильный мост. Объект частично открыли, но закончить работы не удалось. Почему мост десять лет остается в статусе строительной площадки? (укр)