"Зеленый" меморандум: Кабмин обязался погасить 14 миллиардов долгов перед ВИЭ-инвесторами

В рамках мемомрандуму с производителями "зеленой" электроэнергии Кабмин обязался до конца 2021 года полностью погасить имеющуюся задолженность перед ВИЭ-инвесторами, которая составляет 14 млрд грн.

Об этом сообщается в статье ЭП.

По оценке и.о. министра энергетики Ольги Буславец, задолженность перед "зелеными" составляет 14 млрд грн.

Согласно меморандуму, расчеты будут проходить по следующему графику: 40% будет оплачено в четвертом квартале текущего года, остальные планируется разбить на четыре части - по 15% на каждый квартал 2021 года.

"Поскольку премьер накануне отмечал, что договоренность с "зелеными" не предусматривает роста тарифов для населения, возникает логичный вопрос - откуда власть планирует брать деньги?

Согласно меморандуму, этот вопрос может быть решен путем предоставления государственных гарантий для привлечения кредитов. Как украинских, так и от международных финансовых учреждений", - говорится в статье.

При этом собеседники ЭП в Кабмине скептически относятся к прогнозам Шмыгаля о том, что тарифы для населения останутся неизменными.

"Размер урезаний мизерный. Чтобы выполнить этот меморандум, обязательно придется повышать тарифы для населения или бытовых потребителей, но об этом в документе вы ничего не увидите", - говорит собеседник ЭП, близкий к переговорам.

Также в меморандуме есть пункт, согласно которому органы власти совместно с НБУ и государственными банками изучат влияние реструктуризации тарифа на платежеспособность производителей в рамках возврата кредитов, которые привлекались на реализацию объектов ВИЭ.

В случае возникновения проблем, регулятор должен обеспечить просмотр отдельных нормативно-правовых актов.

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Экономическая правда