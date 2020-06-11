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Кабмин ожидает роста украинской экономики с 3-го квартала

Четверг, 11 июня 2020, 16:19
 

Кабинет министров ожидает роста экономики Украины с 3-го квартала 2020 года.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время отчета о 100 днях правительства.

"У нас есть макропрогнозы экономики Украины от Минэкономики, МВФ, Всемирного банка. Все эти макропрогнозы совпадают, мы ожидаем с 3-го квартала рост экономики Украины. Естественно, что второй квартал провален из-за карантина", - отметил Шмыгаль.

По его словам, правительство также не предусматривает глобального обвала экономики.

"Мы уверенно смотрим в реализацию экономических и бюджетных мер в этом году.

Мы не видим критических угроз, которые могли бы возникнуть в ближайшие месяцы.

Экономика стабильна, ситуация сложная, но неожиданностей, которые обрушат и приведут к глобальной катастрофе нет", - резюмирует Шмыгаль.

Экономическая правда

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Шмыгаль экономика

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