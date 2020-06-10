"Нафтогаз" отозвал Витренко из набсовета "Укрнафты"

"Нафтогаз" отозвал Юрия Витренко с позиции представителя акционера в наблюдательном совете "Укрнафты".

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Новым представителем Нафтогаза стал Николай Гавриленко, директор дивизиона "Нефть" Группы. Сообщается, что он продолжит регулировать проблемные вопросы, которые остались нерешенными, в частности относительно спорных объемов газа и накопленного налогового долга.

За дальнейшее взаимодействие Нафтогаза с Укрнафтой отвечает финансовый директор Нафтогаза Петер ван Дрил.

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Напомним:

Наблюдательный совет "Укрнафты" прекратил проведение конкурса по поиску кандидатов на должность главы правления в связи с "изменением текущей экономической ситуации".

Глава наблюдательного совета "Укрнафты" Юрий Витренко заявил, что прекращение конкурса по отбору нового главы правления компании (CEO) противоречит согласованным ранее принципам и договоренностям между акционерами "Укрнафты".

Ранее исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что его должность сокращают и через 2 месяца его уволят из "Нафтогаза", среди причин увольнения он назвал то, что сейчас "не в приоритете эффективная защита интересов Украины в отношениях с Газпромом".

Витренко заявил, что его увольнение - это реакция главы правления компании Андрея Коболева на "неудобную правду, в которой он видит угрозу для своего кресла".

В "Нафтогазе" объяснили сокращение должности исполнительного директора Юрия Витренко "оптимизацией внутренней организационной структуры, функционала и обязанностей между подразделениями".

Экономическая правда