Витренко об увольнении: Это реакция Коболева на неудобную правду

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что его увольнение - это реакция главы правления компании Андрея Коболева на "неудобную правду, в которой он видит угрозу для своего кресла".

Об этом Витренко написал в Facebook, комментируя ситуацию со своим увольнением через 2 месяца.

"А как же Коболев? Его тоже увольняют? Он же тоже" реформатор ", тоже борется с Газпромом и с коррупцией? Он же со мной в одной команде?

Нет, Коболева не увольняют. Напротив, Коболеву Кабмин, снова без всякого конкурса, продлил контракт на четыре года. И теперь Коболев фактически увольняет меня", - заявил Витренко.

Исполнительный директор "Нафтогаза" заявил, с Коболевым "снова "договорились", когда продолжили ему контракт на 4 года.

"Это иллюзия, что власть не контролирует Коболева, и он делает, что хочет. Кто в марте этого года без конкурса продлил полномочия Коболева на четыре года?

Рекомендовал Наблюдательный совет, который назначает и увольняет Кабмин, причем его назначали тоже без конкурса, вроде как "временный вариант". А окончательное решение принимал, по крайней мере формально, сам Кабмин. И они должны были знать о паразитической природе "начальников". Поэтому они точно могли бы обосновать, почему Коболеву не нужно было продлевать контракт. Этого не было сделано. Итак, с Коболевым снова "договорились", - написал Витренко.

По словам Витренко, имидж Коболева - "это одеяние из сказки о голом короле".

"Решение о сокращении моей должности, де-факто о моем увольнении, принимал формально Коболев. Но рассказываю неудобную правду о Коболеве не потому, что он меня увольняет. Наоборот, мое увольнение - это реакция Коболева на неудобную правду, в которой он видит угрозу для своего кресла. В свою очередь, этим пользуются те, кто держит Коболева в этом кресле", - написал он.

"Я Коболеву в глаза говорил о том, что его провалы как руководителя перечеркивают достижения нашей команды в Нафтогазе и дискредитируют реформы. Что его недостаточный уровень компетентности и морально-этических качеств является проблемой для трансформации Нафтогаза в эффективную национальную компанию.

Что это прежде всего негативно влияет на способность Украины успешно противостоять России, бороться с коррупцией, развивать экономику. Что в последнее время это выглядит как паразитирование", - добавил Витренко.

Также Витренко рассказал о прибыли "Нафтогаза" за 2019 год. По его словам, если вычесть результат (68.4 млрд грн) по направлению работы (транзит газа) его команды в Нафтогазе, которую непосредственно возглавляет он, а не Коболев, то в остального Нафтогаза - огромный убыток (- 5.1 млрд грн).

"О предварительных громких победах Нафтогаза - Коболев не инициировал соответствующие процессы, непосредственно не управлял ими, и его роль вообще была неоднозначной. Это касается победы над Газпромом в Стокгольмском арбитраже, организации поставок газа из Европы (когда Газпром отключил газ), связанных с этим реформами, борьбой с коррупцией.

Он имел отношение к ним, и его можно даже назвать членом нашей команды, которая работала над этими процессами, но в этих командах он не был лидером. Его задача заключалась скорее в том, чтобы "договориться" с его начальниками (каким он был обязан своей должности) или выполнять представительскую функцию ", - заявил Витренко.

Напомним:

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что его должность сокращают и через 2 месяца его уволят из "Нафтогаза", среди причин увольнения он назвал то, что сейчас "не в приоритете эффективная защита интересов Украины в отношениях с Газпромом".

Экономическая правда