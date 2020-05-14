"Нафтогаз" объяснил сокращение должности Витренко

В "Нафтогазе" объяснили сокращение должности исполнительного директора Юрия Витренко "оптимизацией внутренней организационной структуры, функционала и обязанностей между подразделениями".

Об этом заявили в компании в ответ на запрос DW.

"В рамках трансформации группа "Нафтогаз" оптимизирует внутреннюю организационную структуру, функционал и обязанности между подразделениями.

Трансформация устраняет дублирование функций, упрощает взаимодействие подразделений, выстраивает структуру, которая повысит эффективность группы", - говорится в сообщении.

"В частности, уже реструктурированы ряд функций дивизиона "Интегрированный газ", долгосрочного планирования, рыночных исследований и долгосрочного прогнозирования, корпоративных коммуникаций, общего операционного руководства и др.

Аналогично будет реструктурирован функционал исполнительного директора группы "Нафтогаз", - говорится в ответе на запрос.

Отметим, что наблюдательный совет НАК "Нафтогаз Украины" назначил Отто А. Ватерландера главным исполнительным директором Группы "Нафтогаз", также он сохранил за собой пост исполнительного директора по трансформации.

Напомним:

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что его должность сокращают и через 2 месяца его уволят из "Нафтогаза", среди причин увольнения он назвал то, что сейчас "не в приоритете эффективная защита интересов Украины в отношениях с Газпромом".

Витренко заявил, что его увольнение - это реакция главы правления компании Андрея Коболева на "неудобную правду, в которой он видит угрозу для своего кресла".

Экономическая правда