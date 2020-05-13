Витренко заявил, что его увольняют из "Нафтогаза"

Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил, что его должность сокращают и через 2 месяца его уволят из "Нафтогаза", среди причин увольнения он назвал то, что сейчас "не в приоритете эффективная защита интересов Украины в отношениях с Газпромом".

Об этом он написал в Facebook.

"Символично, что меня увольняют из Нафтогаза в ситуации, когда наша команда, которую я имею честь возглавлять, в 2019 году продемонстрировала рекордные прибыли на фоне убытков остального Нафтогаза, и когда впереди более чем достаточно работы", - написал он.

"В такой ситуации наиболее логичное объяснение, почему меня увольняют - сейчас не есть приоритетом борьба против российской агрессии, в частности эффективная защита интересов Украины в отношениях с Газпромом.

Так же не является приоритетом борьба с коррупцией, в частности с ее причинами в газовом секторе. Значит, есть другие приоритеты, которые, к сожалению, стали барьером на пути сближения с Европой, изменения правил внутри страны на европейские, принуждения России играть по цивилизованным правилам по отношению к Украине", - подчеркнул Витренко.

"Олигархам и коррупционерам никогда не нравилось то, как мы системно уменьшаем пространство для коррупции. Хотя мы и не антикоррупционные органы, и возможности нашей команды в борьбе с коррупцией всегда были очень ограниченными, мы на деле, а не на словах с ней боролись. Мы не дали создать "РосУкрЭнерго-2". Мы значительно уменьшили коррупционные возможности на газовом рынке Украины, в частности для группы Фирташа и для таких как Фаворов.

Мы постоянно мешали тем, кто занимался коррупцией на закупках в Укргаздобыче, Укртрансгазе и других структурах Нафтогаза", - заявил он.

По словам Витренко, "последней каплей" о причинах его увольнения, скорее всего, стал анализ возможностей по его направлению заработать для Украины больше 17 млрд долларов.

"При этом очевидно вопреки интересам Газпрома и Кремля, а также некоторых заинтересованных сторон в Украине, которым не нужны соответствующие изменения", - заверил топ-менеджер "Нафтогаза".

"Чтобы Украина стала сильной, для успешного проведения реформ на руководящих должностях нужны профессионалы с репутацией, которые знают, что делать.

Когда у власти другие приоритеты, то назначают слабых, но политически удобных исполнителей; а неудобных, но эффективных профессионалов "терпят", только пока они не угрожают интересам "начальников", - написал он.

Напомним:

Ранее ЭП со ссылкой на источники сообщала, что "Нафтогаз" ищет замену исполнительному директору компании Юрию Витренко, по данным издания, изменения в топ-менеджменте "Нафтогаза" связаны с приходом в компанию Отто Ватерландера.

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Экономическая правда