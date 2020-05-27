Все разделы
Укр / Рус

Витренко об остановке конкурса на главу правления "Укрнафты": Это противоречит договоренностям

Среда, 27 мая 2020, 14:17
 

Глава наблюдательного совета "Укрнафты" Юрий Витренко заявил, что прекращение конкурса по отбору нового главы правления компании (CEO) противоречит согласованным ранее принципам и договоренностям между акционерами "Укрнафты".

Об этом он сказал в комментарии "Интерфакс-Украина".

"Я уже поднял этот вопрос перед главой правления "Нафтогаза", - подчеркнул он.

При этом Витренко уточнил, что не может разглашать все детали своего предложения.

Он напомнил, что вел переговоры с миноритарными акционерами, на которых достигли договоренности, что руководитель "Укрнафты" будет избран на честном конкурсе.

"С нашей стороны мы никак не затрагивали эту договоренность. Если акционеры, "Нафтогаз" и миноритарные акционеры после этого договорились о другом, то мне ничего не говорили о таких переговорах.

А если таких переговоров не было, то позиция "Нафтогаза" должна заключаться в том, чтобы завершить конкурс и выбрать руководителя по результатам конкурса", - заявил главанаблюдательного совета компании.

Витренко не смог оценить перспективы своего пребывания в наблюдательном совете "Укрнафты" в связи с сообщением о его сокращении с "Нафтогаза".

"Не знаю, какие перспективы, я это еще не обсуждал ни с кем", - добавил он.

Напомним:

Наблюдательный совет "Укрнафты" прекратил проведение конкурса по поиску кандидатов на должность главы правления в связи с "изменением текущей экономической ситуации".

Независимый член набсовета "Укрнафты" Андрей Бойцун раскритиковал решение набсовета о приостановке конкурса по отбору главы правления который проведен уже на 95%, и попытается переубедить набсовет и довести конкурс до конца.

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Укрнафта Нафтогаз

powered by lun.ua
Материалы по теме
"Команду с 9-го места назначили чемпионом": член набсовета "Укрнафты" об остановке конкурса 27 мая 2020, 12:14
"Укрнафта" за первый квартала года получила 850 миллионов чистого убытка 4 мая 2020, 10:56
"Укрнафта" получила 800 миллионов дебиторской задолженности от компаний с орбиты "Привата" 24 апреля 2020, 10:30
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!