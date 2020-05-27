Витренко об остановке конкурса на главу правления "Укрнафты": Это противоречит договоренностям

Глава наблюдательного совета "Укрнафты" Юрий Витренко заявил, что прекращение конкурса по отбору нового главы правления компании (CEO) противоречит согласованным ранее принципам и договоренностям между акционерами "Укрнафты".

Об этом он сказал в комментарии "Интерфакс-Украина".

"Я уже поднял этот вопрос перед главой правления "Нафтогаза", - подчеркнул он.

При этом Витренко уточнил, что не может разглашать все детали своего предложения.

Он напомнил, что вел переговоры с миноритарными акционерами, на которых достигли договоренности, что руководитель "Укрнафты" будет избран на честном конкурсе.

"С нашей стороны мы никак не затрагивали эту договоренность. Если акционеры, "Нафтогаз" и миноритарные акционеры после этого договорились о другом, то мне ничего не говорили о таких переговорах.

А если таких переговоров не было, то позиция "Нафтогаза" должна заключаться в том, чтобы завершить конкурс и выбрать руководителя по результатам конкурса", - заявил главанаблюдательного совета компании.

Витренко не смог оценить перспективы своего пребывания в наблюдательном совете "Укрнафты" в связи с сообщением о его сокращении с "Нафтогаза".

"Не знаю, какие перспективы, я это еще не обсуждал ни с кем", - добавил он.

Напомним: