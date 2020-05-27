Витренко об остановке конкурса на главу правления "Укрнафты": Это противоречит договоренностям
Глава наблюдательного совета "Укрнафты" Юрий Витренко заявил, что прекращение конкурса по отбору нового главы правления компании (CEO) противоречит согласованным ранее принципам и договоренностям между акционерами "Укрнафты".
Об этом он сказал в комментарии "Интерфакс-Украина".
"Я уже поднял этот вопрос перед главой правления "Нафтогаза", - подчеркнул он.
При этом Витренко уточнил, что не может разглашать все детали своего предложения.
Он напомнил, что вел переговоры с миноритарными акционерами, на которых достигли договоренности, что руководитель "Укрнафты" будет избран на честном конкурсе.
"С нашей стороны мы никак не затрагивали эту договоренность. Если акционеры, "Нафтогаз" и миноритарные акционеры после этого договорились о другом, то мне ничего не говорили о таких переговорах.
А если таких переговоров не было, то позиция "Нафтогаза" должна заключаться в том, чтобы завершить конкурс и выбрать руководителя по результатам конкурса", - заявил главанаблюдательного совета компании.
Витренко не смог оценить перспективы своего пребывания в наблюдательном совете "Укрнафты" в связи с сообщением о его сокращении с "Нафтогаза".
"Не знаю, какие перспективы, я это еще не обсуждал ни с кем", - добавил он.
Напомним:
Наблюдательный совет "Укрнафты" прекратил проведение конкурса по поиску кандидатов на должность главы правления в связи с "изменением текущей экономической ситуации".
Независимый член набсовета "Укрнафты" Андрей Бойцун раскритиковал решение набсовета о приостановке конкурса по отбору главы правления который проведен уже на 95%, и попытается переубедить набсовет и довести конкурс до конца.
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