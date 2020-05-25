"Укрнафта" остановила поиск кандидата на должность главы правления

Наблюдательный совет "Укрнафты" прекратил проведение конкурса по поиску кандидатов на должность главы правления в связи с "изменением текущей экономической ситуации".

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Также набсовет в связи с прекращением проведения конкурса выбрала в.и.о. главы Олега Геза.

Сообщается, что вопрос проведения нового конкурса будут рассматривать после изменения экономической ситуации.

Работа по поиску кандидатов на должность Председателя Правления ПАО "Укрнафта" была начата осенью 2019-го года и осуществлялась с привлечением "Бойден Украина".

Сообщается, что основной этап отбора кандидатов и проведения собеседований с ними пришелся на начало пандемии.

Напомним:

"Укрнафта" в январе-марте 2020 года получила 852,629 млн чистого убытка против 295,998 млн грн чистой прибыли за аналогичный период прошлого года.

Ранее в компании сообщали, что "Укрнафта" из-за ограничений на передвижение вследствие карантинных мероприятий ожидает сокращения потребления нефтепродуктов на уровне 15-20% и обратилась к правительству и президенту за помощью.

Также "Укрнафта", начиная с декабря 2019 года, получила около 774 млн грн в счет погашения дебиторской задолженности за поставленную в 2015 году нефть.

Менеджмент "Укрнафты" с 2003 года контролируется группой "Приват", которой принадлежит 43% акций компании. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50% + 1 акция "Укрнафты".

Экономическая правда