Новости 10 июня: программа МВФ, "зеленый" меморандум, звонок Зеленского

О МВФ. Совет директоров МВФ утвердил программу сотрудничества с Украиной на 5 миллиардов долларов. Программа рассчитана на 18 месяцев.

О "зеленом" меморандуме. В меморандуме с "зелеными" энергетиками предусматривается снижение тарифа на СЭС на 15%, на ВЭС - на 7,5%. С 1 июля цена солнечной энергетики будет определяться на аукционе, а не по фиксированному тарифу.

О Суркисах. Киевский апелляционный суд в среду отклонил апелляционную жалобу Кабинета министров относительно обязательства Приватбанка выплатить 250 миллионов долларов по депозитным договорам с оффшорным компаниям братьев Суркисов.

О звонке Зеленского. Во время рабочей поездки президента Владимира Зеленского в Черниговскую область бизнес пожаловался на высокую ввозную пошлину в 18% на сырье, после звонка главе Минэкономики Зеленский пообещал отменить пошлину.

О макрофине от ЕС. Еврокомиссия выделила Украине второй транш объемом 500 млн евро в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи.

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Госгарантии на поддержку бизнеса "без тормозов": почему для Украины лучше "как в Европе"

Ключевое отличие между использованием инструмента госгарантий в Украине и ЕС – это предохранители. В ЕС поддерживают только тех, кто был эффективным, и берут на себя лишь небольшую часть рисков, в Украине – иначе. (укр)