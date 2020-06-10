Дело "Приватбанка": Кабмин проиграл апелляцию по выплате Суркисам 250 миллионов долларов

Киевский апелляционный суд в среду отклонил апелляционную жалобу Кабинета министров относительно обязательства Приватбанка выплатить 250 миллионов долларов по депозитным договорам с оффшорным компаниям братьев Суркисов.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на юридического советника Приватбанка Андрея Пожидаева.

"Киевский апелляционный суд отказал в удовлетворении апелляции Кабинета министров, оставил постановление Печерского райсуда в силе. Мы готовимся к подаче кассационной жалобы и рассмотрения этого дела Верховным Судом, поскольку у Верховного Суда однозначная практика - решение об обеспечении иска не может подменять решения спора по существу" , - сказал он.

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Напомним:

В соответствии с постановлением Печерского райсуда Киева, Приватбанк должен принудительно выплатить компаниям, связанным с семьей Суркисов, больше 250 млн долларов США по депозитным договорам, которые были приостановлены еще в декабре 2016 года. Обязательства по этим депозитным договорам были обменены на акции допэмиссии Приватбанка при национализации (bail in).

15 июня 2020 года Большая Палата Верховного Суда продолжит рассмотрение дела по иску семьи Суркисов об отмене решения НБУ по определению членов семьи Суркисов связанными с Приватбанком лицами и о признании недействительными договоров обмена их депозитов на 1 млрд грн на акции дополнительной эмиссии Приватбанка под время национализации.

Решением НБУ в 2016 году Суркисы были признаны инсайдерами Приватбанка. НБУ указывал, что Игорь Суркис и Коломойский – акционеры телеканала "1+1", что свидетельствует о связи Суркисов с Приватбанком.

У Игоря Суркиса в Приватбанке на счету было 151 млн грн, у Полины Ковалик (жены Григория Суркиса) – 514,1 млн грн, Григория Суркиса – 163,1 млн грн, Марины Суркис (дочь Игоря Суркиса) – 174,5 млн грн, Рахмиля Суркиса (отец братьев Суркисов) – 44,8 млн грн.

Семья Суркисов добивается в украинских судах отмены решения о признании их связанными с банком лицами.