Еврокомиссия предоставила Украине 500 миллионов евро займа
Еврокомиссия выделила Украине второй транш объемом 500 млн евро в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи.
Об этом в среду объявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает "Европейская правда".
"Благодарим ЕС за положительную оценку процесса внедрения реформ в Украине. Полученные средства усилят экономику на фоне мирового кризиса", - прокомментировал выделение средств Денис Шмыгаль в своем Twitter.
Еврокомиссия одобрила выделение Украине займа на 500 млн евро в рамках четвертой программы макрофинансовой помощи 29 мая.
Выплата второго и последнего транша стала возможной после того, как Украина осуществила двенадцать политических действий, согласованных с ЕС.
Они включали важные меры в области борьбы с коррупцией и отмыванием денег, управление государственными финансами, в банковском секторе, энергетике, сферах здравоохранения и социальной политики.
Выделение макрофинансовой помощи было привязано к сотрудничеству Украины с МВФ. Накануне Совет директоров МВФ утвердил программу сотрудничества с Украиной на $5 млрд.
Маркофинансовая помощь - это долгосрочный кредит с очень низкими процентами, который ЕС предоставляет государствам-партнерам. Эти средства поступают в государственный бюджет и могут быть использованы для погашения бюджетного разрыва.
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