"Надо отменять эту пошлину": После жалоб бизнеса Зеленский звонил главе Минэкономики
Во время рабочей поездки президента Владимира Зеленского в Черниговскую область бизнес пожаловался на высокую ввозную пошлину в 18% на импорт полимерных материалов, после звонка главе Минэкономики Зеленский пообещал отменить пошлину.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
"Представители бизнеса пожаловались на высокую специальную ввозную пошлину в размере 18% на сырье, что увеличивает себестоимость продукции.
Владимир Зеленский по телефону обратился к министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорю Петрашко относительно решения этой проблемы", - говорится в сообщении.
"Министерство экономики обобщило этот вопрос - и это была ошибка. Не надо обобщать. Надо отменять эту пошлину. Решение этого вопроса понятно, и мы это сделаем", - подчеркнул Зеленский.
Напомним:
После того, как бизнесмены Хмельницкой области заявили, о проблемах с реструктуризацией собственных кредитов взятых в "Укрэксимбанка", президент Владимир Зеленский лично позвонил главе банка Евгению Мецгеру.
Депутаты партии "Европейская Солидарность" сделали представление на Госбюро расследований, Национальное антикоррупционное бюро и Нацагентство по предотвращению коррупции из-за звонка президента Владимира Зеленского главе государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру во время встречи с бизнесом в Хмельницком.
В наблюдательном совете "Укрэксимбанка" заявили, что понимают финансовые трудности бизнеса из-за COVID-19 и открыты для обращений клиентов через официальные каналы коммуникации.
Экономическая правда
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