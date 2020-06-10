"Надо отменять эту пошлину": После жалоб бизнеса Зеленский звонил главе Минэкономики

Во время рабочей поездки президента Владимира Зеленского в Черниговскую область бизнес пожаловался на высокую ввозную пошлину в 18% на импорт полимерных материалов, после звонка главе Минэкономики Зеленский пообещал отменить пошлину.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Представители бизнеса пожаловались на высокую специальную ввозную пошлину в размере 18% на сырье, что увеличивает себестоимость продукции.

Владимир Зеленский по телефону обратился к министру развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорю Петрашко относительно решения этой проблемы", - говорится в сообщении.

"Министерство экономики обобщило этот вопрос - и это была ошибка. Не надо обобщать. Надо отменять эту пошлину. Решение этого вопроса понятно, и мы это сделаем", - подчеркнул Зеленский.

Напомним:

После того, как бизнесмены Хмельницкой области заявили, о проблемах с реструктуризацией собственных кредитов взятых в "Укрэксимбанка", президент Владимир Зеленский лично позвонил главе банка Евгению Мецгеру.

Депутаты партии "Европейская Солидарность" сделали представление на Госбюро расследований, Национальное антикоррупционное бюро и Нацагентство по предотвращению коррупции из-за звонка президента Владимира Зеленского главе государственного "Укрэксимбанка" Евгению Мецгеру во время встречи с бизнесом в Хмельницком.

В наблюдательном совете "Укрэксимбанка" заявили, что понимают финансовые трудности бизнеса из-за COVID-19 и открыты для обращений клиентов через официальные каналы коммуникации.

Экономическая правда