Новости 8 мая: инфляция, "антиколомойский" законопроект, МВФ

Об инфляции. Потребительские цены в апреле 2020 года выросли на 0,8% по сравнению с мартом, инфляция в годовом измерении замедлилась до 2,1%.

Об "антиколомойском" законопроекте. Финансовый комитет Верховной Рады утвердил сокращенную таблицу правок к "антиколомойскому" законопроекту о банках и порекомендовал парламенту принять его во втором чтении и в целом.

О МВФ. В Министерстве финансов отмечают, что основная разница в новых условиях сотрудничества с МВФ заключается в сроках реализации программы: Stand-by (которая предлагается сейчас) - 1,5 года, EFF (предварительные условия) - 3 года. Объем кредитования не изменится.

О печати денег. Неконтролируемая печать денег для финансирования госрасходов в Украине завершается катастрофическими последствиями для экономики, заявил глава НБУ Яков Смолий.

О цене на электроэенергию. Тариф на электрическую энергию для населения останется неизменным до конца 2020 года, заявила и.о. министра энергетики Ольга Буславец.

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