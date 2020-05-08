Смелый о неконтролируемой печати денег: Лекарства не должны быть хуже болезни
Неконтролируемая печать денег для финансирования госрасходов в Украине завершается катастрофическими последствиями для экономики.
Об этом во время доклада на заседании финансового комитета ВР заявил глава Нацбанка Яков Смолий.
"Безусловно, как и остальные страны, Украина нуждается в масштабных государственных расходах на борьбу с коронавирусом и поддержание экономики. Однако лекарства не должны быть хуже болезни.
Вспомните украинскую историю. Неконтролируемая печать денег для финансирования государственных расходов у нас всегда завершается катастрофическими последствиями для экономики. Можно, конечно, сделать всех миллионерами, но эти миллионы уже ничего не будут стоить", - подчеркнул он.
По словам Смолия, гораздо более правильный путь - завершить переговоры с МВФ и получить дешевое финансирование для бюджета от официальных доноров.
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Экономическая правда
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