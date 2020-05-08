Инфляция в годовом измерении замедлилась до 2,1% — Госстат

Потребительские цены в апреле 2020 года выросли на 0,8% по сравнению с мартом, инфляция в годовом измерении замедлилась до 2,1%.

Об этом сообщает Госстат.

В то же время по итогам апреля-2020 инфляция в годовом измерении замедлилась до 2,1% с 2,3% по итогам марта.

Отмечается, что в апреле по сравнению с мартом цены на продукты питания и безалкогольные напитки выросли на 2,1%. Больше всего подорожали (на 18% и на 12,8%) гречневая крупа и фрукты.

"Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,9%", - говорится в сообщении.

При этом в апреле тарифы на воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива снизились на 3,2%.

"Рост цен в сфере здравоохранения на 2,1% в первую очередь обусловлен подорожанием фармацевтической продукции на 2,9%", - добавили в Госстате.

Напомним:

После снижения на 0,3% в феврале потребительские цены в Украине в марте выросли на 0,8%.

Потребительские цены в феврале 2020 по сравнению с январем снизились на 0,3% - до 2,4%, с начала года - на 0,1%.

Инфляция на потребительском рынке в январе 2020 года по сравнению с декабрем 2019 года составила 0,2%, с январем 2019 года - 3,2%.

В 2019 году рост потребительских цен в Украине замедлился до 4,1% в сравнении с 9,8% в 2018 году.

В 2017 году показатель инфляции составил 13,7%, в 2016 - 12,4%, в 2015 - 43,3%.

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