Населению не будут повышать цену электроэнергии до конца года — и.о министра Буславец

Тариф на электрическую энергию для населения останется неизменным до конца 2020 года.

Об этом заявила и.о. министра энергетики Ольга Буславец во время совещания по выполнению решений Антикризисного энергетического штаба.

"Тариф для населения у нас остается этом году, как и в прошлом году, неизменным. И не нужно беспокоить общество. Есть разные заявления, но мы должны сказать, что население получает электрическую энергию по неизменной цене", - сказала она.

Что касается промышленности, то изменение тарифа НЭК "Укрэнерго" для промышленных потребителей, по мнению Буславец, должно быть "последним мероприятием" решения существующих проблем.

"Если бы можно было так просто через тариф НЭК" Укрэнерго" урегулировать финансовый небаланс, если бы это было простое решение, то его бы уже приняли. Поэтому речь идет именно о комплексе решений с целью недопущения повышения тарифа и цены на электрическую энергию", - сказала она .

Буславець подчеркнула, что кризис в сфере энергетики сегодня является беспрецедентным за всю историю Украины. Причины этого "безответственной государственной политикой, имеет признаки сознательного доведения государственных предприятий энергетической отрасли до банкротства".

Напомним:

23 апреля и.о. министра энергетики Ольга Буславец заявила о кризисе неплатежей на рынке электроэнергии и "колоссальные" долги участников рынка, в частности, НЭК "Укрэнерго" и ГП "Гарантированный покупатель". Задолженность населения перед поставщиками электроэнергии составляет 4,7 млрд грн

29 апреля экс-нардеп и член наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко заявил, что Буславец инициирует остановку трех блоков АЭС и уменьшение производства еще на 5 блоках.

По словам Лещенко, остановка атомных блоков приведет к тому, что не надо будет останавливать работающие на дорогом "зеленом" тарифе солнечные станции олигарха Рината Ахметова.

Позже Буславець заявила, что сокращение работы атомных блоков связано с ремонтными работами, которые являются плановыми и происходят каждый год.

4 мая "Интерпайп" Виктора Пинчука заявил, что в последние дни апреля тарифы на электроэнергию выросли на рекордные 38%.

В компании говорят о "системные действия правительства, направленные на сознательное повышение стоимости электроэнергии в интересах частного монополиста, а не для поддержки всей украинской промышленности".

Роман Скляров, ЭП

Роман Скляров, ЭП