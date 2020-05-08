Комитет ВР утвердил правки к "антиколомойскому" законопроекту, Рада может рассмотреть его 13 мая

Финансовый комитет Верховной Рады утвердил утвердил сокращенную таблицу правок к "антиколомойскому" законопроекту о банках и порекомендовал парламенту принять его во втором чтении и в целом.

Об этом сообщает первый заместитель главы комитета по вопросам финасовой, налоговой и таможенной политики ВР Ярослав Железняк.

"История с банковским законопроектом на нашем Комитете подходит к концу.Только что утвердили сокращенную таблицу и внесли технико-юридические замечания (5 технических поправок).

Общее количество 241 правка.11 поправок отклонено ... Дорога законопроекта к голосованию в Раде в целом 13 мая открыта", - пишет Железняк.

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Напомним:

После голосования за специальную процедуру рассмотрения "антиколомойского" законопроекта о банках, из 16 тысяч поправок - нардепы настояли только на одной. Финальная сравнительная таблица законопроекта будет содержать примерно 230 правок.

Ранее Железняк предпологал, что Верховная Рада может рассмотреть в зале "антиколомойский" законопроект о банках в первые недели мая.

Финансовый комитет Верховной Рады рассмотрел все 16 335 поправок к "антиколомойскому" законопроекту о банках, и порекомендовал депутатам поддержать законопроект во втором чтении. На рассмотрение поправок потребовалось 4 дня, нормы касающиеся дела Приватбанка не изменились.

30 марта Рада поддержала в первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

К этому законопроекту депутаты внесли 16 тысяч 335 правок. Больше всего предложений у монобольшинства, "слуги народа" подали более 13 тысяч поправок.

МВФ призвал для предоставления новой программы для Украины принять законы по совершенствованию структуры регулирования в банковском секторе, а также о земельной реформе.

Бывший совладелец национализированного ПриватБанка олигарх Игорь Коломойский заявил, что не причастен к внесению более чем 16 тысяч поправок к закону, который сделает невозможным возвращение ему этого банка.

16 апреля Верховная Рада проголосовала во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений свой регламент. Закон закрепляет особую процедуру рассмотрения во втором чтении законопроектов с избыточным количеством поправок, которая позволит сократить время рассмотрения поправок в зале.

Экономическая правда