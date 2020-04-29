Рада может рассмотреть "антиколомойский" законопроект в начале мая – нардеп

Верховная Рада может рассмотреть в зале "антиколомойський" законопроект о банках в первые недели мая, на ближайшей сессии будет вынесен вопрос о применении спецпроцедуры к законопроекту, что должно уменьшить количество "заспамления" правками.

Об этом сообщил заместитель главы комитета по вопросам финасовой, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

"Как только будет собрано 150 подписей за применение специальной процедуры по закону в банков - этот вопрос будет вынесен на голосование (226+).

Когда состоится такое голосование, то каждая фракция/ внефракционный депутат подает свои неучтенные поправки на которых он настаивает течение 2 дней.

Затем у Комитета есть 2 дня свести новую таблицу и законопроект готов к рассмотрению в зале ВРУ. Ориентировочно это произойдет в первые недели мая", - объясняет Железняк.

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Напомним:

Финансовый комитет Верховной Рады рассмотрел все 16 335 поправок к "антиколомойскому" законопроекту о банках, и порекомендовал депутатам поддержать законопроект во втором чтении. На рассмотрение поправок потребовалось 4 дня, нормы касающиеся дела Приватбанка не изменились.

30 марта Рада поддержала в первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

К этому законопроекту депутаты внесли 16 тысяч 335 правок. Больше всего предложений у монобольшинства, "слуги народа" подали более 13 тысяч поправок.

МВФ призвал для предоставления новой программы для Украины принять законы по совершенствованию структуры регулирования в банковском секторе, а также о земельной реформе.

Бывший совладелец национализированного ПриватБанка олигарх Игорь Коломойский заявил, что не причастен к внесению более чем 16 тысяч поправок к закону, который сделает невозможным возвращение ему этого банка.

16 апреля Верховная Рада проголосовала во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений свой регламент. Закон закрепляет особую процедуру рассмотрения во втором чтении законопроектов с избыточным количеством поправок, которая позволит сократить время рассмотрения поправок в зале.

Экономическая правда