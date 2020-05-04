Из 16 тысяч правок, настояли только на одной — нардеп о спецрассмотрении "антиколомойского" законопроекта

После голосования за специальную процедуру рассмотрения "антиколомойского" законопроекта о банках, из 16 тысяч поправок - нардепы настояли только на одной. Финальная сравнительная таблица законопроекта будет содержать примерно 230 правок.

Об этом сообщил первый заместитель главы комитета по вопросам финасовой, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

"Из авторов всех 16586 правок в определенный срок подали позицию по настоянию на своих правках только .... один народный депутат. Госпожа Гриб относительно своей одной правки. Все остальные забыли или не настаивали", - пишет Железняк.

Также он напомнил, что после голосования за спецпроцедуру в четверг каждая фракция/внефракционный депутат имели возможность подать свои правки, на которых настаивают в течение 2-х календарных дней.

"Таким образом, финальная таблица выйдет в 72 раза меньше оригинала - примерно 230 поправок", - резюмирует нардеп.

Также Железняк отметил, что пленарное заседание Рады вероятно состоится 8 мая.

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Напомним:

Ранее Железняк предпологал, что Верховная Рада может рассмотреть в зале "антиколомойский" законопроект о банках в первые недели мая.

Финансовый комитет Верховной Рады рассмотрел все 16 335 поправок к "антиколомойскому" законопроекту о банках, и порекомендовал депутатам поддержать законопроект во втором чтении. На рассмотрение поправок потребовалось 4 дня, нормы касающиеся дела Приватбанка не изменились.

30 марта Рада поддержала в первом чтении так называемый "антиколомойский" законопроект №2571-д относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности.

К этому законопроекту депутаты внесли 16 тысяч 335 правок. Больше всего предложений у монобольшинства, "слуги народа" подали более 13 тысяч поправок.

МВФ призвал для предоставления новой программы для Украины принять законы по совершенствованию структуры регулирования в банковском секторе, а также о земельной реформе.

Бывший совладелец национализированного ПриватБанка олигарх Игорь Коломойский заявил, что не причастен к внесению более чем 16 тысяч поправок к закону, который сделает невозможным возвращение ему этого банка.

16 апреля Верховная Рада проголосовала во втором чтении и в целом законопроект о внесении изменений свой регламент. Закон закрепляет особую процедуру рассмотрения во втором чтении законопроектов с избыточным количеством поправок, которая позволит сократить время рассмотрения поправок в зале.

Экономическая правда